Россияне продвинулись возле Поддубного и Попового Яра и еще двух населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState
Российские войска продвинулись в Поддубном, Зеленом Гаю в Волновахском районе Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Зеленом Гаю, возле Поддубного, Андреевки-Клевцово и Попового Яра", - говорится в сообщении.
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Вера Измайлова@veraizmaylova41
https://x.com/veraizmaylova41/status/1949098445093879993
Все больше русским надобно земли, Они всегда в пути, первопроходцы: Не все еще заплеваны колодцы… Захапав же - нacpaли и ушли! Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт
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