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Россияне продвинулись возле Поддубного и Попового Яра и еще двух населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Российские войска продвинулись в Поддубном, Зеленом Гаю в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Зеленом Гаю, возле Поддубного, Андреевки-Клевцово и Попового Яра", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты продвинулись возле Волчанских Хуторов на Харьковщине и Яблоновки и Орехового в Донецкой области, - Deepstate. КАРТЫ

Продвижение россиян в Донецкой области

Донецкая область (10330) Волновахский район (324) Краматорский район (516) Зеленый Гай (2) Андреевка (4) Поддубное (6) Попов Яр (4)


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Топ комментарии
+5
Це наслідок керування військовими тупим наріком (курська авантюра,в якій положили багато техніки і людей) і відсутність фортифікацій!
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28.07.2025 00:14 Ответить
+4
Зеля лише корупціонерів може захищати, а наші землі і людей бездарно просирати. Невже я помиляюсь Вова?
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28.07.2025 00:11 Ответить
+4
Нарік зрадник,нагадаю,хто забув 2022р.Обнюхане падло пустило кацапів в Україну
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28.07.2025 00:20 Ответить
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https://x.com/veraizmaylova41

Вера Измайлова@veraizmaylova41



https://x.com/veraizmaylova41/status/1949098445093879993

Все больше русским надобно земли, Они всегда в пути, первопроходцы: Не все еще заплеваны колодцы… Захапав же - нacpaли и ушли! Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт
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27.07.2025 23:57 Ответить
треба бути відверто чесними до себе - кацапам цей літній наступ вдається лише з-за численної переваги у живій силі. Мало хто налаштований йти воювати за "зелену владу" крадіїв. Схоже нас вже ніщо не врятує. Тільки диво.
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28.07.2025 00:10 Ответить
Це наслідок керування військовими тупим наріком (курська авантюра,в якій положили багато техніки і людей) і відсутність фортифікацій!
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28.07.2025 00:14 Ответить
Це наслідок грабунку українським народом своїх воїнів. Замість виплати з податків 15 млн. грн за підписання контракту воїнів змушують катуванням воювати. Навіть в авторитарній рашці платять добровольцям до 50 тис. доларів, от у них купа людей і вони мають відповідний результат. Дурний платить двічі.
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28.07.2025 00:26 Ответить
Скільки ти не плати,якщо керує зрадник,результат буде тільки один-програш.Невже ти не розумієш простих речей?
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28.07.2025 00:32 Ответить
Зрадник здав би все ще у 2022 році. Невже ти не розумієш простих речей?
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28.07.2025 01:12 Ответить
Він і здав все!!
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28.07.2025 01:41 Ответить
А кого би ти хотів бачити в Україні при владі? Прізвище та політична сила.
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28.07.2025 00:17 Ответить
Порошенко звісно.Чи ти зебіл з 73%,який проголосував за знищення України?
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28.07.2025 00:22 Ответить
це повинен усвідомити кожен українець здатний тримати зброю. Або ми пропадем згинем. Не хотілось би проводити таке зрівняння, коли у другу світову на стягах було написано "за родіну за сталіна" за "сталіна" прибрали і бойовий дух пішов у гору. Проблема у владі точно - нема довіри у бійців які б могли йти воювати, а мобілізаційний ресурс в Україні великий. Подивіться скільки молодих здорових чоловіків приховується.
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28.07.2025 00:26 Ответить
а якщо написати "За Міндіча..." ?

.
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28.07.2025 03:08 Ответить
Зеля лише корупціонерів може захищати, а наші землі і людей бездарно просирати. Невже я помиляюсь Вова?
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28.07.2025 00:11 Ответить
Нарік зрадник,нагадаю,хто забув 2022р.Обнюхане падло пустило кацапів в Україну
показать весь комментарий
28.07.2025 00:20 Ответить
 
 