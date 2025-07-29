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Россияне продвинулись возле Полтавки и Воскресенки, - DeepState

Продвижение россиян в Донецкой области

Российские войска смогли продвинуться возле двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке. Уточнен район западнее Поддубного", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись возле Поддубного и Попова Яра и еще двух населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (10336) Волновахский район (325) Краматорский район (518) Воскресенка (5) Полтавка (8) война в Украине (5392) DeepState (210)


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А ГШ про це скаже у черговому пресрелізі чи, як завжди?
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29.07.2025 00:50 Ответить
Як завжди збрешуть про якісь "успіхи".
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29.07.2025 08:08 Ответить
ЯКІ ПЕРЕГОВОРИ хоче ЗЕ якщо шахедів скоро буде по 2000 в день а РФ просувається? - на втрати їм по барабану.

Очевидно що ЗЕ хоче капітульнути якось.
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29.07.2025 01:50 Ответить
Останні дні ворог забуксував. Можливо це початок кінця м'ясних штурмів.

https://deepstat.xyz/table

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29.07.2025 02:12 Ответить
І скікі вже було таких початків кінця? Вони коли почали штурмувати Торецьк, Годинник Яр, Куп'янськ? І досі не взяли, лише за щоку, бо в них тоді ще почався початок кінця.
Подсчитайте, живиє,
сколько сроку назад
Бьіл на фронте впервьіе
Назван вдруг Сралінгад.
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29.07.2025 07:16 Ответить
 
 