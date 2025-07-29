Россияне продвинулись возле Полтавки и Воскресенки, - DeepState
Российские войска смогли продвинуться возле двух населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке. Уточнен район западнее Поддубного", - говорится в сообщении.
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Очевидно що ЗЕ хоче капітульнути якось.
https://deepstat.xyz/table
Подсчитайте, живиє,
сколько сроку назад
Бьіл на фронте впервьіе
Назван вдруг Сралінгад.