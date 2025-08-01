Війська РФ просунулися у Часовому Яру, Торецьку та ще поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Станом на 1 серпня російські війська мають просування у Часовому Яру та Торецьку на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого", - йдеться у повідомлені.

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Нагадаємо, напередодні Міноборони Росії заявило про нібито "захоплення" Часового Яру на Донеччині. Цю інформацію спростували в українському Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", назвавши її черговою дезінформацією.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 31 липня наголосив, що "вкиди" росіян про захоплення Часового Яру –– це дезінформація.