Війська РФ просунулися у Часовому Яру, Торецьку та ще поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Станом на 1 серпня російські війська мають просування у Часовому Яру та Торецьку на Донеччині.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, напередодні Міноборони Росії заявило про нібито "захоплення" Часового Яру на Донеччині. Цю інформацію спростували в українському Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", назвавши її черговою дезінформацією.
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 31 липня наголосив, що "вкиди" росіян про захоплення Часового Яру –– це дезінформація.
Топ коментарі
+3 Володимир Омельянов
показати весь коментар01.08.2025 16:57 Відповісти Посилання
+3 Иван Сутулов
показати весь коментар01.08.2025 17:40 Відповісти Посилання
+1 Oresta Bartka
показати весь коментар01.08.2025 17:10 Відповісти Посилання
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Тьфу, воно вже до Залужного вчепилося...
Ключові особливості карт ISW:
* Оновлення: Карти оновлюються щоденно і показують зміни на лінії фронту, просування військ та контроль над територіями.
* Методологія: Інститут використовує стандартні військові доктринальні визначення для відображення бойових операцій. Вони не відстежують і не повідомляють про розташування дружніх сил (українських), окрім тих випадків, коли це офіційно оголошено урядом. Карти показують, перш за все, лінію просування російських військ.