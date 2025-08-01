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Новини Оновлені карти DeepState Оновлення мапи DeepState
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Війська РФ просунулися у Часовому Яру, Торецьку та ще поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Станом на 1 серпня російські війська мають просування у Часовому Яру та Торецьку на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого", - йдеться у повідомлені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти окупували Кам’янське на Запоріжжі та Верхньокам’янське на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Ворог просунувся у Часовому Яру та Торецьку
Ворог просунувся у Часовому Яру та Торецьку
Ворог просунувся у Часовому Яру та Торецьку
Ворог просунувся у Часовому Яру та Торецьку

Нагадаємо, напередодні Міноборони Росії заявило про нібито "захоплення" Часового Яру на Донеччині. Цю інформацію спростували в українському Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", назвавши її черговою дезінформацією.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 31 липня наголосив, що "вкиди" росіян про захоплення Часового Яру –– це дезінформація.

Автор: 

Донецька область (9176) Торецьк (538) Часів Яр (391) Бахмутський район (571) Волноваський район (328) Зелений Гай (4) Андріївка-Клевцове (5) Олексіївка (2) DeepState (214)


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Топ коментарі
+3
Допоки цей Верховний головнокомандувач годі чекати на зупинку ворога і вдалий конрнаступ ,саме тому було звільнено вище військове керівництво країни.
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01.08.2025 16:57 Відповісти
+3
С момента ухода Залужного всё время только отступаем.
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01.08.2025 17:40 Відповісти
+1
Чувак, що тобі тут треба?! Родіна зовйот!
Тьфу, воно вже до Залужного вчепилося...
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01.08.2025 17:10 Відповісти
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Допоки цей Верховний головнокомандувач годі чекати на зупинку ворога і вдалий конрнаступ ,саме тому було звільнено вище військове керівництво країни.
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01.08.2025 16:57 Відповісти
Чувак, що тобі тут треба?! Родіна зовйот!
Тьфу, воно вже до Залужного вчепилося...
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01.08.2025 17:10 Відповісти
Зараз не потрібно лізти на лівий берег коло Херсону - потрібно кацапів зупинити - тоді й балачка буде зовсім інша - на всіх рівнях
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01.08.2025 17:02 Відповісти
А хто и када их зупеныть.
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01.08.2025 18:08 Відповісти
Хто 3,14.дить, DeepState чи командування ЗСУ? Відповідь очевидна. Тільки навіщо цей постійний звіздьож з боку вищого військово-політичного керівництва?
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01.08.2025 17:09 Відповісти
Часік і Торецьк, практично все
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01.08.2025 17:29 Відповісти
Карти ISW - це карти бойових дій, які щоденно публікує американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War). Ця організація постійно аналізує перебіг бойових дій, базуючись на даних з відкритих джерел, і надає власну оцінку ситуації на фронті.

Ключові особливості карт ISW:

* Оновлення: Карти оновлюються щоденно і показують зміни на лінії фронту, просування військ та контроль над територіями.

* Методологія: Інститут використовує стандартні військові доктринальні визначення для відображення бойових операцій. Вони не відстежують і не повідомляють про розташування дружніх сил (українських), окрім тих випадків, коли це офіційно оголошено урядом. Карти показують, перш за все, лінію просування російських військ.
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01.08.2025 17:31 Відповісти
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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01.08.2025 17:33 Відповісти
С момента ухода Залужного всё время только отступаем.
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01.08.2025 17:40 Відповісти
З того часу, як єврейський клоун замінив Генерала Залужного, НЕ звільнено ЖОДНОГО МЕТРА українських земель! Так попросив Пуйло?
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01.08.2025 18:33 Відповісти
 
 