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Новости
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Враг пытается удержать темпы наступления, за июль было оккупировано 564 кв. км, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

донеччина

Российские захватчики пытаются удержать темпы наступления - в течение июля враг оккупировал 564 кв. км украинской территории.

Об этом пишет проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

В DeepState отметили, что враг вышел фактически на те же цифры, что и в июне (в пределах погрешности).

На этот раз аналитики решили сделать корреляцию штурмовых действий и отношения потерянных территорий. В итоге, DeepState опубликовал такую статистику:

  • Новопавловский - 34% от всех кв км (12% штурмовых действий за месяц);
  • Покровский - 22% кв км (35% шд);
  • Лиманский - 12% кв км (15% шд)
  • Харьковский (в т.ч. Купянский) - 9% кв км (9% шд);
  • Торецкий - 5% кв км (5% шд);
  • Северский - 4% кв км (4% шд);
  • Запорожский - 3% кв км (1.3% шд);
  • Сумской - 0% кв км (11% шд).

наступление врага

"Как бы это ни звучало, но в этой корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать", - сказано в сообщении.

В то же время в DeepState отметили, что Новопавловский является наиболее проблемным, поскольку там враг меньшей кровью имеет большие успехи. По остальным отрезкам практически 1 в 1, добавили аналитики.

Смотрите также: Враг продвинулся возле Воскресенки, Щербиновки, Григоровки и Шевченко, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

армия РФ (20196) боевые действия (4625) DeepState (214)


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Дохрена втратили. Але ж розпал літа. Зєльонка.
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02.08.2025 21:50 Ответить
Кємська волость (Новопавлівська, Покровська, Ліманська... і т.д.) ?
Да пьос с німі !
Хай орки забирають....

.
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02.08.2025 22:28 Ответить
Розпал літа - зєльонка,
Розпал зими - сніг

поганому про-сирському завжди щось заважає

.
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02.08.2025 22:30 Ответить
На жаль через відсутність фортефікаційних споруд ,провалу мобілізації і недолугого керівництва втрачаємо території ,але для варвапрів які мають найбільшу територію в світі з тупим бидлонаселенієм ,загарбання декількох зруйнованих населених пунктів яка користь ?. Тобто рашиські варвари живуть за принципом самі не вміємо жити і іншим не дамо,ось це і є "русский мир".
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02.08.2025 22:05 Ответить
 
 