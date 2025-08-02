Враг пытается удержать темпы наступления, за июль было оккупировано 564 кв. км, - DeepState. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики пытаются удержать темпы наступления - в течение июля враг оккупировал 564 кв. км украинской территории.
Об этом пишет проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
В DeepState отметили, что враг вышел фактически на те же цифры, что и в июне (в пределах погрешности).
На этот раз аналитики решили сделать корреляцию штурмовых действий и отношения потерянных территорий. В итоге, DeepState опубликовал такую статистику:
- Новопавловский - 34% от всех кв км (12% штурмовых действий за месяц);
- Покровский - 22% кв км (35% шд);
- Лиманский - 12% кв км (15% шд)
- Харьковский (в т.ч. Купянский) - 9% кв км (9% шд);
- Торецкий - 5% кв км (5% шд);
- Северский - 4% кв км (4% шд);
- Запорожский - 3% кв км (1.3% шд);
- Сумской - 0% кв км (11% шд).
"Как бы это ни звучало, но в этой корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать", - сказано в сообщении.
В то же время в DeepState отметили, что Новопавловский является наиболее проблемным, поскольку там враг меньшей кровью имеет большие успехи. По остальным отрезкам практически 1 в 1, добавили аналитики.
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