Войска РФ разведывают маршруты в направлении Покровска и Видродження, - ОСГВ "Хортица"

На Купянском направлении за прошедшие сутки, 2 августа 2025 года, враг безуспешно проводил наступательные действия вблизи Нововасильевки, Загрызово и Голубовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки противника возле населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Мирное, Шандриголово, Колодязи, Торское. Также противник безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение в Серебрянском лесничестве по направлению на Ямполь.

На Северском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Серебрянки, Григорьевки, Северска и Выемки.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия российских захватчиков были направлены на наши оборонительные укрепления неподалеку Белой Горы, Щербиновки, Александро-Калинового, Александро-Шультино и в городской застройке Торецка. Украинские защитники держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

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На Добропольском направлении штурмовые действия врага были отражены в районе Заповедного, Попова Яра, Маяка и Владимировки.

"На Покровском направлении армия оккупантов не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Мирноград, Лысовка и Зверево. Украинские защитники отражали вражеские атаки противника неподалеку Удачного, Филиала и Молодецкого. В направлении Покровска и Видродження российские военные проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении противник сосредоточил свои атакующие усилия в районах Толстого, Малиевки и Мирного. Продолжаются тяжелые бои с вражеской армией, которая не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.

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Напомним, ранее аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении войск РФ возле Малиевки. Впоследствии 31 ОМБр сообщил об уничтожении вражеской группы, которая разложила свой флаг в Малиевке на Днепропетровщине. Село под контролем ВСУ.