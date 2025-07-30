Уничтожена вражеская группа, развернувшая свой флаг в Малиевке на Днепропетровщине. Село под контролем ВСУ, - 31-я ОМБр. ВИДЕО

Враг не оставляет попыток войти в Днепропетровскую область в зоне боевой ответственности 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, на днях по сети распространялась информация о том, что оккупанты пересекли админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями. Поводом стало видео, опубликованное 26 июля в соцсети X. На видео военнослужащие 336-й обрмп ВМФ РФ разложили свой флаг в Малиевке.

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"Это дало им повод заявить, что российские войска якобы захватили (по вражеской версии - "освободили") указанный населенный пункт. Но уже через несколько часов они были уничтожены усилиями подразделений 31-й омбр и смежников. Попытка вражеского наступления "захлебнулась". Малиевка - под контролем ВС Украины", - добавили в бригаде и опубликовали видео, подтверждающее удар по вражеской группе.

Видео

"На видео - кадры из вражеского пропагандистского ролика; поражение локаций, с которых оккупанты демонстрировали флаг; в целом боевая работа 31-й омбр в Малиевке; пехотинцы бригады, развернувшие в Малиевке флаг своего подразделения", - прокомментировали в бригаде опубликованные видеокадры.

Напомним, ночью аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении войск РФ возле Малиевки.