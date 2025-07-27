Попытки врага пересечь админграницу Днепропетровской области являются неудачными, - ОСГВ "Хортица"
Несмотря на многочисленные заявления РФ, врагу не удается пересечь административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями.
Об этом в телеэфире сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Покровское направление остается самым активным. Затем - Новопавловское направление с попытками россиян приблизиться к административной границе Днепропетровской и Донецкой областей. Но важно отметить, что несмотря на все провокации противника на этом направлении, активные попытки пересечь административную границу остаются неудачными", - отметил Трегубов.
Он отметил, что захватчики также пытаются давить на украинские подразделения на Лиманском направлении.
"Следующим (по активности подразделений страны-агрессора. - Ред.) идет Лиманское направление. Но в этом случае противник нас ничем не удивляет: давление остается так же там же, где оно было и полгода назад", - добавил спикер.
Отвечая на вопрос о том, насколько ситуацию на этих направлениях осложняют российские атаки дронами, Трегубов пояснил, что дроновые атаки РФ стали почти непрерывными.
"Там не просто частые атаки. Они фактически уже непрерывные. Скажем так, битвы беспилотников стали рутинной частью современной войны. Поэтому мы не можем говорить, что это уже какие-то отдельные инциденты. Нет, это продолжается уже более года как стандартное применение беспилотников. Так же как когда-то стандартным считали стрелковый бой или применение артиллерии. Это постоянно происходит. Постоянно ведется разработка, постоянно наносятся удары", - добавил он.
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Російські війська увійшли до Дніпропетровської області через третю ділянку та зайняли село Маліївка, - повідомляє військовий кореспондент Bild Юліан Ріпке
За його словами, Україна заздалегідь збудувала в цьому населеному пункті потужні лінії протитанкових укріплень, включаючи бетонні "зуби дракона" та траншеї. Однак... вони залишилися без прикриття через нестачу піхоти і в результаті були втрачені. Знову.
Дуже хочеться почути коментар з цього приводу від Головкома та пояснення з боку Верховного Головнокомандувача. Впевнений, що вони розкажуть, що все це неправда, що лінія оборони заповнення особовим складом, що росіяни не зайшли, а знищені і ми нічого не втратили. От дуже чекаю на офіційну інформацію і повідомлення, що Ріпке помилився. Ну, не могла ж наша влада побудувати за наші гроші лінію оборони... для рашистів, з якої їх тепер треба буде вибивати. Чи могла?
Всі коммуняки та рушникоголові аплодують стоячи, як ефективно тут працює П'ята колона.
Може ще будемо плакати, що ніхто з 2014р не запровадив Коліївщину... А
Якщо так Потужно виправдовуються