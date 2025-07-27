Попытки врага пересечь админграницу Днепропетровской области являются неудачными, - ОСГВ "Хортица"

Несмотря на многочисленные заявления РФ, врагу не удается пересечь административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями.

Об этом в телеэфире сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Покровское направление остается самым активным. Затем - Новопавловское направление с попытками россиян приблизиться к административной границе Днепропетровской и Донецкой областей. Но важно отметить, что несмотря на все провокации противника на этом направлении, активные попытки пересечь административную границу остаются неудачными", - отметил Трегубов.

Он отметил, что захватчики также пытаются давить на украинские подразделения на Лиманском направлении.

"Следующим (по активности подразделений страны-агрессора. - Ред.) идет Лиманское направление. Но в этом случае противник нас ничем не удивляет: давление остается так же там же, где оно было и полгода назад", - добавил спикер.

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Отвечая на вопрос о том, насколько ситуацию на этих направлениях осложняют российские атаки дронами, Трегубов пояснил, что дроновые атаки РФ стали почти непрерывными.

"Там не просто частые атаки. Они фактически уже непрерывные. Скажем так, битвы беспилотников стали рутинной частью современной войны. Поэтому мы не можем говорить, что это уже какие-то отдельные инциденты. Нет, это продолжается уже более года как стандартное применение беспилотников. Так же как когда-то стандартным считали стрелковый бой или применение артиллерии. Это постоянно происходит. Постоянно ведется разработка, постоянно наносятся удары", - добавил он.