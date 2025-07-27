Спроби ворога перетнути адмінмежу Дніпропетровщини є невдалими, - ОСУВ "Хортиця"
Попри численні заяви РФ, ворогу не вдається перетнути адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями.
Про це у телеефірі сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Покровський напрямок залишається найактивнішим. Потім - Новопавлівський напрямок зі спробами росіян наблизитися до адміністративного кордону Дніпропетровської та Донецької областей. Та важливо зазначити, що незважаючи на усі провокації противника на цьому напрямку, активні спроби перетнути адміністративний кордон залишаються невдалими", - зазначив Трегубов.
Він наголосив, що загарбники також намагаються тиснути на українські підрозділи на Лиманському напрямку.
"Наступним (за активністю підрозділів країни-агресора. - Ред.) йде Лиманський напрямок. Але в цьому випадку противник нас нічим не дивує: тиск залишається так само там же, де він був і пів року тому", - додав речник.
Відповідаючи на запитання про те, наскільки ситуацію на цих напрямках ускладнюють російські атаки дронами, Трегубов пояснив, що дронові атаки РФ стали майже безперервними.
"Там не просто часті атаки. Вони фактично вже безперервні. Скажемо так, битви безпілотників стали рутинною частиною сучасної війни. Тому ми не можемо казати, що це вже якісь окремі інциденти. Ні, це триває вже понад рік як стандартне застосування безпілотників. Так само як колись стандартним вважали стрілковий бій чи застосування артилерії. Це постійно відбувається. Постійно ведеться розробка, постійно завдаються удари", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0xnxEx9B9GsrGBZhYqbSuth8PMHm9D6PUNXErQFTvCdN3GESnRMprZSiY8dK5ZZXXl?__cft__[0]=AZUflx1YpKM6ulZ40UsAnIhXLrdi1iCphzr93dQIfdRyOinTdlOmT5XJ7GWHJkw2SLvwAwt-Q06s0crX55yQeBmadxK3xyK-fLuN-**********************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Російські війська увійшли до Дніпропетровської області через третю ділянку та зайняли село Маліївка, - повідомляє військовий кореспондент Bild Юліан Ріпке
За його словами, Україна заздалегідь збудувала в цьому населеному пункті потужні лінії протитанкових укріплень, включаючи бетонні "зуби дракона" та траншеї. Однак... вони залишилися без прикриття через нестачу піхоти і в результаті були втрачені. Знову.
Дуже хочеться почути коментар з цього приводу від Головкома та пояснення з боку Верховного Головнокомандувача. Впевнений, що вони розкажуть, що все це неправда, що лінія оборони заповнення особовим складом, що росіяни не зайшли, а знищені і ми нічого не втратили. От дуже чекаю на офіційну інформацію і повідомлення, що Ріпке помилився. Ну, не могла ж наша влада побудувати за наші гроші лінію оборони... для рашистів, з якої їх тепер треба буде вибивати. Чи могла?