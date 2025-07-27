Спроби ворога перетнути адмінмежу Дніпропетровщини є невдалими, - ОСУВ "Хортиця"

Попри численні заяви РФ, ворогу не вдається перетнути адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Про це у телеефірі сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Покровський напрямок залишається найактивнішим. Потім - Новопавлівський напрямок зі спробами росіян наблизитися до адміністративного кордону Дніпропетровської та Донецької областей. Та важливо зазначити, що незважаючи на усі провокації противника на цьому напрямку, активні спроби перетнути адміністративний кордон залишаються невдалими", - зазначив Трегубов.

Він наголосив, що загарбники також намагаються тиснути на українські підрозділи на Лиманському напрямку.

"Наступним (за активністю підрозділів країни-агресора. - Ред.) йде Лиманський напрямок. Але в цьому випадку противник нас нічим не дивує: тиск залишається так само там же, де він був і пів року тому", - додав речник.

Також читайте: Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, окупанти, не рахуючись із втратами, намагаються розвинути наступ, - ОСУВ "Хортиця"

Відповідаючи на запитання про те, наскільки ситуацію на цих напрямках ускладнюють російські атаки дронами, Трегубов пояснив, що дронові атаки РФ стали майже безперервними.

"Там не просто часті атаки. Вони фактично вже безперервні. Скажемо так, битви безпілотників стали рутинною частиною сучасної війни. Тому ми не можемо казати, що це вже якісь окремі інциденти. Ні, це триває вже понад рік як стандартне застосування безпілотників. Так само як колись стандартним вважали стрілковий бій чи застосування артилерії. Це постійно відбувається. Постійно ведеться розробка, постійно завдаються удари", - додав він.