Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, окупанти, не рахуючись із втратами, намагаються розвинути наступ, - ОСУВ "Хортиця"

На Південно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби, 26 липня 2025 року, окупанти атакували наші позиції в районі Стариці та Вовчанська. Штурмові дії противника успіхів не мали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку спроби противника покращити тактичне положення поблизу Нововасилівки, Голубівки та Загризового було нівельовано українськими захисниками.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку наші мужні воїни відбили атаки загарбників біля Карпівки, Шандриголового, Колодязів, Нового Миру, Греківки та Зеленого Гаю.

На Сіверському напрямку українські оборонці не допустили втрат позицій в районі Григорівки, Сіверська та Верхньокамʼянки.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії російських загарбників були спрямовані на наші позиції неподалік Білої Гори, Кліщіївки та у міській забудові Торецька. Наші захисники мужньо тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

Також читайте: Росіяни досі застосовують важку техніку на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

"На Добропільському напрямку ворог намагався провести штурмові дії в районах Новооленівки, Полтавки, Шевченка Першого, Володимирівки, Коптєвого, Новоторецького, Разіного та Родинського. Усі атаки противника було відбито зі значними втратами для окупантів", - йдеться у повідомленні.

"На Покровському напрямку російські загарбники намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Єлизаветівка, Новогродівка, Мирноград, Новоукраїнка, Новоекономічне, Піщане, Відродження, Лисівка, Котлине та Звірове. Українські захисники відбивали також ворожі штурми неподалік Удачного, Горіхового, Новосергіївки, Олексіївки, Філії, Андріївки та Молодецького. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - додають в ОСУВ "Хортиця".

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили свої атакувальні зусилля в районі Комара, Запоріжжя, Маліївки, Новодарівки, Зеленого Поля та Темирівки. Тривають важкі бої з противником, який не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися вглибину територією України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували полковника РФ Лебедєва, який командував штурмами на Великобурлуцькому напрямку, - ОСУВ "Хортиця"