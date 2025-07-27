Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, оккупанты, не считаясь с потерями, пытаются развить наступление, - ОСГВ "Хортица"
На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки, 26 июля 2025 года, оккупанты атаковали наши позиции в районе Старицы и Волчанска. Штурмовые действия противника успехов не имели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".
Как отмечается, на Купянском направлении попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Нововасиловки, Голубовки и Загрызово были нивелированы украинскими защитниками.
По данным ОСГВ "Хортиця", на Лиманском направлении наши мужественные воины отразили атаки захватчиков возле Карповки, Шандриголового, Колодязей, Нового Мира, Грековки и Зеленого Гая.
На Северском направлении украинские защитники не допустили потери позиций в районе Григоровки, Северска и Верхнекаменки.
Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия российских захватчиков были направлены на наши позиции недалеко от Белой Горы, Клещиевки и в городской застройке Торецка. Наши защитники мужественно держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.
"На Добропольском направлении враг пытался провести штурмовые действия в районах Новооленовки, Полтавки, Шевченко Первого, Владимировки, Коптево, Новоторецкого, Разиног и Родинского. Все атаки противника были отражены со значительными потерями для оккупантов", - говорится в сообщении.
"На Покровском направлении российские захватчики пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Елизаветовка, Новогродовка, Мирноград, Новоукраинка, Новоэкономическое, Песчаное, Возрождение, Лысовка, Котлино и Зверево. Украинские защитники отбивали также вражеские штурмы неподалеку от Удачного, Орехово, Новосергеевки, Алексеевки, Филиала, Андреевки и Молодецкого. Враг продолжает накапливать силы для последующих атак. Силы обороны сдерживают напор, уничтожая превосходящие силы противника", - добавляют в ОСГВ "Хортица".
На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районе Комара, Запорожья, Малеевки, Новодаровки, Зеленого Поля и Темировки. Продолжаются тяжелые бои с противником, который, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь по территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.
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