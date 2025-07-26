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Силы обороны ликвидировали полковника РФ Лебедева, командовавшего штурмами на Великобурлукском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Ликвидирован полковник РФ Лебедев

На Восточном направлении Силы обороны уничтожили российского полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОСГВ "Хортиця".

"По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении", - говорится в сообщении.

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Ликвидирован полковник РФ Лебедев

Автор: 

армия РФ (20145) ликвидация (3873) ОСГВ Хортица (486) Харьковская область (1345)


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Надо же полковники все сплошь с русским фамилиями, а уже генералы все сплошь Кадыровцы!
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26.07.2025 20:59 Ответить
Остання путь, остання путь,
Останняя дорога...
Остання путь, остання путь
Кацапу аж до гроба...

А тая путь така трудна,
Кацапа не минає,
Який кацап сюди іде,
То звідти не вертає..
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26.07.2025 21:05 Ответить
Редкий для нынче зверек, пугливые стали, в 22-м лампасных не успевали паковать.
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26.07.2025 21:10 Ответить
прєвратілса в бєлих лєбєдєй.
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26.07.2025 22:02 Ответить
 
 