Силы обороны ликвидировали полковника РФ Лебедева, командовавшего штурмами на Великобурлукском направлении, - ОСГВ "Хортиця"
На Восточном направлении Силы обороны уничтожили российского полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении на Харьковщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОСГВ "Хортиця".
"По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении", - говорится в сообщении.
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Останняя дорога...
Остання путь, остання путь
Кацапу аж до гроба...
А тая путь така трудна,
Кацапа не минає,
Який кацап сюди іде,
То звідти не вертає..