Враг изменил тактику "мясных" штурмов в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця": идут небольшими группами

Сейчас в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" российские войска идут малыми группами, но их поток не прекращается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.

"Они уже происходят, просто происходят немного в другом формате. Если раньше, например, условно говоря, шли большие группы "мяса", то сейчас это постоянный малый поток "мяса", который просто не прекращается", - рассказал спикер.

Он отметил, что если раньше россияне шли группами, например, отделениями, то сейчас идут малыми группами, иногда по два-три, по пять человек.

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"Если раньше москали, скажем так, были упакованы порционно, большими порциями, то сейчас москали пакуются малыми порциями. Но, в принципе, общий вес остался тем же", - добавил Трегубов.

Относительно того, какими силами россияне пытаются двигаться в сторону Днепропетровской области, Трегубов отметил, что ему сейчас об этом трудно сказать.

"На Покровском - более 100 тысяч, на Новопавловском, насколько я помню, за 50 тысяч, там направление само меньше. Но там и сама длина линии соприкосновения заметно меньше. Но вот так, чтобы конкретно использовать (данные. - Ред.) с точностью до десятка тысяч, я сейчас просто не скажу", - добавил он.

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