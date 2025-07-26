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Новини Бойові дії на сході
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Ворог змінив тактику "м’ясних" штурмів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця": йдуть малими групами

Ворог змінив тактику м’ясних штурмів

Нині в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські війська йдуть малими групами, але їхній потік не припиняється.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ОСУВ Хортиця" Віктор Трегубов.

"Вони вже відбуваються, просто відбуваються трішки в іншому форматі. Якщо раніше, наприклад, умовно кажучи, йшли великі групи "м'яса", то зараз це постійний малий потік "м'яса", який просто не припиняється", - розповів речник.

Він зазначив, що якщо раніше росіяни йшли групами, наприклад, відділеннями, то зараз йдуть малими групами, інколи по дві-три, по п'ять осіб.

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"Якщо раніше москалі, скажімо так, були упаковані порційно, великими порціями, то зараз москалі пакуються малими порціями. Але, у принципі, загальна вага залишилася тою самою", - додав Трегубов.

Стосовно того, якими силами росіяни намагаються рухатися в бік Дніпропетровської області, Трегубов зазначив, що йому нині про це важко сказати.

"На Покровському - понад 100 тисяч, на Новопавлівському, наскільки я пам'ятаю, за 50 тисяч, там напрямок сам менший. Але там і сама довжина лінії зіткнення помітно менша. Але ось так, щоб конкретно використати (дані. – Ред.) з точності до десятка тисяч, я зараз просто не скажу", - додав він.

Також читайте: Ворог намагається розвинути наступ на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

армія рф (18284) ОСУВ Хортиця (492) бойові дії (4331)


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російські війська йдуть малими групами, але їхній потік не припиняється

Так м'ясо краще піддається промисловій обробці!
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26.07.2025 20:21 Відповісти
Танки продвигаютса малими групами по 2-3 человека кацапська супертактика це прикол...
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26.07.2025 20:27 Відповісти
Тактика м`ясних штурмів малими групами?
Здається українською це зветься: як не з`їм то понадкушую
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26.07.2025 20:46 Відповісти
Супертактика: так само наступали ЗСУ у 2023-му році до Ялти...
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26.07.2025 21:00 Відповісти
2-3 человекаи не можете их перехххть ??? я их один с лопатой заххххрил бы , не то что с пвтомата !!! что за бред ???(((
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26.07.2025 21:18 Відповісти
 
 