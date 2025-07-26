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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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Нині головна місія росіян - вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою, - ОСУВ "Хортиця"

Покровському

На Покровському напрямку нині вирішується доля так званої російської кампанії, окупанти намагаються вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Якщо взимку мова більше йшла про околиці на захід від міста Покровськ та на південь, то зараз головна місія росіян - вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу, а якщо вдасться, то і з півночі", - розповів речник.

Він зауважив, що саме тому Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим і спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим.

Також читайте: Ворог намагається розвинути наступ на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

"Власне, там зараз вирішується доля так званої російської кампанії, і це головний акцент", - додав він.

За словами речника, залишається акцент і на спробі росіян вийти на Дніпропетровщину.

"Це Новопавлівський напрямок, але знов-таки попри всі їхні великі старання, щось воно в них загальмувало. Вони вже майже вірили що зайшли на Дніпропетровщину, але станом на зараз не зайшли, злі й намагаються наносити удари за допомогою КАБів по селах. КАБами докидують, піхота дійти не може", - зазначив він.

Читайте: Ворог намагався прорвати оборону на Покровському напрямку, розвинути наступ на Новопавлівському, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (492) Донецька область (9135) Покровськ (728) Покровський район (811) Костянтинівка (36)


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Не росіяни а НЕОФАШИСТИ.
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26.07.2025 19:37 Відповісти
Цензор звільніть проросійську сволоч!!!!@@!!
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26.07.2025 19:40 Відповісти
Тобто Вас? Українською буде: сволота, майже як партія тягнибока. Або ж наволоч.
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26.07.2025 19:42 Відповісти
Так вони ж наче вже давно вклинилися. Ви на діпстейт заходите, альо?!
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26.07.2025 19:41 Відповісти
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26.07.2025 19:52 Відповісти
Єрмак підметушиться, і кацапи там будуть.
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26.07.2025 20:02 Відповісти
Та вони вже вклинились, з огляду на карту.
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26.07.2025 20:32 Відповісти
Покровськ і Костянтинівка вам в рот не влізе, підари **@ні
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26.07.2025 20:48 Відповісти
 
 