Нині головна місія росіян - вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку нині вирішується доля так званої російської кампанії, окупанти намагаються вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Якщо взимку мова більше йшла про околиці на захід від міста Покровськ та на південь, то зараз головна місія росіян - вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу, а якщо вдасться, то і з півночі", - розповів речник.

Він зауважив, що саме тому Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим і спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим.

Також читайте: Ворог намагається розвинути наступ на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

"Власне, там зараз вирішується доля так званої російської кампанії, і це головний акцент", - додав він.

За словами речника, залишається акцент і на спробі росіян вийти на Дніпропетровщину.

"Це Новопавлівський напрямок, але знов-таки попри всі їхні великі старання, щось воно в них загальмувало. Вони вже майже вірили що зайшли на Дніпропетровщину, але станом на зараз не зайшли, злі й намагаються наносити удари за допомогою КАБів по селах. КАБами докидують, піхота дійти не може", - зазначив він.

Читайте: Ворог намагався прорвати оборону на Покровському напрямку, розвинути наступ на Новопавлівському, - ОСУВ "Хортиця"