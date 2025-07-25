Ворог намагався прорвати оборону на Покровському напрямку, розвинути наступ на Новопавлівському, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби на сході ворог атакував на восьми напрямках. Продовжує накопичувати сили для подальших атак на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Хортиця"

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог атакував наші позиції в районі Зеленого та Вовчанська. Успіху не мав.

На Куп’янському напрямку нівельовано спроби противника покращити тактичне положення поблизу Петро-Іванівки, Камʼянки, Московки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та Загризового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Середнього, Шандриголового, Ямполівки, Торського, Нового Миру, Греківки, Дронівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку штурмові групи окупантів безуспішно намагалися покращити тактичне положення в районі Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії росіян були спрямовані на наші позиції неподалік Білої Гори, Олександро-Шультиного, Щербинівки та Катеринівки. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

На Покровському напрямку противник, намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Родинське, Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного та Молодецького. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Запоріжжя, Олександрограда, Воскресенки, Темирівки, Маліївки та Піддубного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 24.07.2025 становлять:

особового складу – 691;

танків – 1;

бойових броньованих машин – 5;

гармат і мінометів – 16;

автомобільної техніки – 45;

спеціальної техніки – 35;

засоби РЕБ – 4;

пунктів управління БпЛА – 12;

укриттів – 152;

складів боєприпасів – 3;

складів ПММ – 1.

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