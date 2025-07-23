Ворог намагався витіснити наших захисників біля Григорівки та Серебрянки, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 22 липня 2025 року, на Куп’янському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районі Западного, Голубівки та Піщаного. Атаки відбито, ворог зазнав втрат, відійшов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку окупанти вели наступ неподалік Колодязів, Ямполівки, Мирного, Середнього, Греківки, Шандриголового та у Серебрянському лісництві. Нашими підрозділами не допущено погіршення тактичного положення.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку окупанти намагалися витіснити наших захисників з позицій біля Григорівки та Серебрянки. Втрат наших позицій не допущено.

На Торецькому напрямку відбулися боєзіткнення в районі Диліївки, Олександро-Калинового та у міській забудові Торецька. Атаки окупантів відбито.

"На Покровському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степанівка, Полтавка, Бойківка, Володимирівка та Попів Яр. Одночасно загарбники активно намагалися штурмувати наші укріплення неподалік Новоекономічного, Миколаївки, Променю, Новоукраїнки, Миролюбівки, Звірового та Родинського. Також ворог атакував наших воїнів, що тримають позиції біля Молодецького, Удачного, Олексіївки, Горіхового та Дачного. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника", - йдеться у повідомленні.

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Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Воскресенки. Українські воїни продовжують тримати позиції і протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.