Враг пытался вытеснить наших защитников возле Григоровки и Серебрянки, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки, 22 июля 2025 года, на Купянском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в районе Западного, Голубовки и Песчаного. Атаки отбиты, враг понес потери, отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Лиманском направлении оккупанты вели наступление неподалеку Колодязей, Ямполевки, Мирного, Среднего, Грековки, Шандриголово и в Серебрянском лесничестве. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.

По данным ОСГВ "Хортиця", на Сиверском направлении оккупанты пытались вытеснить наших защитников с позиций около Григорьевки и Серебрянки. Потерь наших позиций не допущено.

На Торецком направлении произошли боестолкновения в районе Дилиевки, Александро-Калиново и в городской застройке Торецка. Атаки оккупантов отбиты.

"На Покровском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степановка, Полтавка, Бойковка, Владимировка и Попов Яр. Одновременно захватчики активно пытались штурмовать наши укрепления неподалеку Новоэкономичного, Николаевки, Проминя, Новоукраинки, Миролюбовки, Звирово и Родинского. Также враг атаковал наших воинов, которые держат позиции около Молодецкого, Удачного, Алексеевки, Орехового и Дачного. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника", - говорится в сообщении.

Также читайте: Более 70 атак отражено на Покровском направлении. В Торецке и возле Часового Яра - бои, - Генштаб. КАРТЫ

Также ОСГВ "Хортиця" информирует, что на Новопавловском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе Воскресенки. Украинские воины продолжают держать позиции и противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.