Враг пытался прорвать оборону на Покровском направлении, развить наступление на Новопавловском, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки на востоке враг атаковал на восьми направлениях. Продолжает накапливать силы для дальнейших атак на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОСГВ "Хортица"

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг атаковал наши позиции в районе Зеленого и Волчанска. Успеха не имел.

На Купянском направлении нивелированы попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Петро-Ивановки, Каменки, Московки, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и Загрызово.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле Среднего, Шандриголово, Ямполовки, Торского, Нового Мира, Грековки, Дроновки и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении штурмовые группы оккупантов безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районе Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия россиян были направлены на наши позиции неподалеку Белой Горы, Александро-Шультино, Щербиновки и Катериновки. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Родинское, Владимировка, Мирноград, Новоэкономичное, Лысовка и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного и Молодецкого. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Запорожья, Александрограда, Воскресенки, Темировки, Малиевки и Поддубного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

Потери врага

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за 24.07.2025 составляют:

личного состава - 691;

танков - 1;

боевых бронированных машин - 5;

орудий и минометов - 16;

автомобильной техники - 45;

специальной техники - 35;

средства РЭБ - 4;

пунктов управления БпЛА - 12;

укрытий - 152;

складов боеприпасов - 3;

складов ГСМ - 1.

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