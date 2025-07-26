Сегодня главная миссия россиян - вклиниться между Покровском и Константиновкой, - ОСГВ "Хортиця"

На Покровском направлении сейчас решается судьба так называемой российской кампании, оккупанты пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Если зимой речь больше шла об окраинах к западу от города Покровска и на юг, то сейчас главная миссия россиян - вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера", - рассказал спикер.

Он отметил, что именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным и сопротивление со стороны украинских войск там также остается самым большим.

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"Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент", - добавил он.

По словам спикера, остается акцент и на попытке россиян выйти на Днепропетровщину.

"Это Новопавловское направление, но, опять-таки, несмотря на все их большие старания, что-то оно у них затормозилось. Они уже почти верили, что зашли на Днепропетровщину, но по состоянию на сейчас не зашли, злые и пытаются наносить удары с помощью КАБов по селам. КАБами добрасывают, пехота дойти не может", - отметил он.

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