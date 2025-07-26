РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9724 посетителя онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
485 8

Сегодня главная миссия россиян - вклиниться между Покровском и Константиновкой, - ОСГВ "Хортиця"

Покровському

На Покровском направлении сейчас решается судьба так называемой российской кампании, оккупанты пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Если зимой речь больше шла об окраинах к западу от города Покровска и на юг, то сейчас главная миссия россиян - вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера", - рассказал спикер.

Он отметил, что именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным и сопротивление со стороны украинских войск там также остается самым большим.

Также читайте: Враг пытается развить наступление на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

"Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент", - добавил он.

По словам спикера, остается акцент и на попытке россиян выйти на Днепропетровщину.

"Это Новопавловское направление, но, опять-таки, несмотря на все их большие старания, что-то оно у них затормозилось. Они уже почти верили, что зашли на Днепропетровщину, но по состоянию на сейчас не зашли, злые и пытаются наносить удары с помощью КАБов по селам. КАБами добрасывают, пехота дойти не может", - отметил он.

Читайте: Враг пытался прорвать оборону на Покровском направлении, развить наступление на Новопавловском, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (486) Донецкая область (10317) Покровск (696) Покровский район (800) Константиновка (37)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не росіяни а НЕОФАШИСТИ.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:37 Ответить
Цензор звільніть проросійську сволоч!!!!@@!!
показать весь комментарий
26.07.2025 19:40 Ответить
Тобто Вас? Українською буде: сволота, майже як партія тягнибока. Або ж наволоч.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:42 Ответить
Так вони ж наче вже давно вклинилися. Ви на діпстейт заходите, альо?!
показать весь комментарий
26.07.2025 19:41 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2025 19:52 Ответить
Єрмак підметушиться, і кацапи там будуть.
показать весь комментарий
26.07.2025 20:02 Ответить
Та вони вже вклинились, з огляду на карту.
показать весь комментарий
26.07.2025 20:32 Ответить
Покровськ і Костянтинівка вам в рот не влізе, підари **@ні
показать весь комментарий
26.07.2025 20:48 Ответить
 
 