Враг пытается развить наступление на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики готовят наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг атаковал наши позиции в районе Казачьей Лопани, Липцов и Волчанска. Наступательные действия успехов не имели.

На Купянском направлении нивелированы попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Петро-Ивановки и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у Среднего, Шандриголово, Ямполовки, Зеленой Долины, Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Зеленого Гая и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении враг совершил большой механизированный штурм и применил до 80 единиц броне-, ато- и мототехники в районе Григорьевки, Серебрянки, Северска и Выемки. Около двух сотен оккупантов убиты и ранены - результат достойного отпора наших защитников. Ни на одном из тактических направлений прорыва нашей обороны не произошло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты перемещают технику на Новопавловский и Покровский направления, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на украинские позиции неподалеку Белой Горы, Плещиевки, в городских застройках Часова Яра и Торецка. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

На Покровском направлении противник пытался реализовать свое численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Бойковка, Владимировка, Родинское, Мирноград, Новоукраинка, Новоэкономичное, Лысовка, Котлино и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Муравки и Молодецкого. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районе Зеленого Гая, Александрограда, Воскресенки, Темировки и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 191 боестолкновение. Активнее всего враг атакует на Покровском, Лиманском, Северском и Новопавловском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ