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Новости Фото Боевые действия на Новопавловском направлении Боевые действия на Покровском направлении
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Оккупанты перемещают технику на Новопавловское и Покровское направления, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В пятницу, 25 июля, на временно копуванных территориях Донецкой области фиксировалось перемещение российской техники на Покровское и Новопавловское направления.

Об этом в телеграм сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

переброска техники

переброска техники

"Сегодня активно поехали на все направления, как мы и предполагали. Из лагерей подготовки Мариуполь - Бердянск на север Донецкой области. На Пологовское направление - танки и ПВО. Давно не видели такого количества тяжелой бронетехники", - сказано в сообщении.

переброска техники

переброска техники

Однако, по его словам, основным маршрутом переброски остаются пункты пропуска Успенка и Вознесенка между Донецкой областью и Россией.

переброска техники

переброска техники

переброска техники

"Здесь все движется на север Донецкой области. По данным наших источников, в последние дни - очень большое количество колонн на Донецк. За несколько дней речь идет о сотнях грузовиков различного назначения. В итоге, как и говорили, стало очевидно, что пока в приоритете у россиян - Новопавловское и Покровское направления", - рассказал Андрющенко.

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Автор: 

армия РФ (20125) оккупация (10232) техника (1766) Андрющенко Петр (590)


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25.07.2025 19:32 Ответить
 
 