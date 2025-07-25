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Новини Фото Бойові дії на Новопавлівському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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Окупанти переміщують техніку на Новопавлівський та Покровський напрямки, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 25 липня, на тимчасово окупованих територіях Донецької області фіксувалося переміщення російської техніки на Покровський і Новопавлівський напрямки.

Про це в телеграм повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

перекидання техніки

перекидання техніки

"Сьогодні активно поїхали на всі напрямки, як ми й передбачали. З таборів підготовки Маріуполь - Бердянськ на північ Донецької області. На Пологівський напрям - танки та ППО. Давно не бачили таку кількість важкої бронетехніки", - сказано в повідомленні.

перекидання техніки

перекидання техніки

Однак, за його словами, основним маршрутом перекидання залишаються пункти пропуску Успенка та Вознесенка між Донецькою областю та Росією.

перекидання техніки

перекидання техніки

перекидання техніки

"Тут все рухається на північ Донецької області. За даними наших джерел, останніми дня дуже велика кількість колон на Донецьк. За кілька днів мова про сотні ванажівок різного призначення. У підсумку, як і говорили стало очевидно, що поки в приоритеті в росіян Новопалівський та Покровські напрями", - розповів Андрющенко.

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Автор: 

армія рф (18276) окупація (6789) техніка (1879) Андрющенко Петро (703)


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25.07.2025 19:32 Відповісти
 
 