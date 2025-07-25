Окупанти переміщують техніку на Новопавлівський та Покровський напрямки, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 25 липня, на тимчасово окупованих територіях Донецької області фіксувалося переміщення російської техніки на Покровський і Новопавлівський напрямки.

Про це в телеграм повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні активно поїхали на всі напрямки, як ми й передбачали. З таборів підготовки Маріуполь - Бердянськ на північ Донецької області. На Пологівський напрям - танки та ППО. Давно не бачили таку кількість важкої бронетехніки", - сказано в повідомленні.

Однак, за його словами, основним маршрутом перекидання залишаються пункти пропуску Успенка та Вознесенка між Донецькою областю та Росією.

"Тут все рухається на північ Донецької області. За даними наших джерел, останніми дня дуже велика кількість колон на Донецьк. За кілька днів мова про сотні ванажівок різного призначення. У підсумку, як і говорили стало очевидно, що поки в приоритеті в росіян Новопалівський та Покровські напрями", - розповів Андрющенко.

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