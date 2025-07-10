ВСУ уничтожили очередной поезд оккупантов на ВОТ Запорожья, 5 цистерн сожжены дотла, - Андрющенко. ВИДЕО

Силы обороны Украины сожгли поезд с цистернами российских захватчиков между временно оккупированными Токмаком и Черниговкой Запорожской области. Недавно там россияне починили пути после предыдущих ударов ВСУ.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, в результате операции пять цистерн были сожжены дотла, 15 - российские захватчики оттянули.

После попадания произошел масштабный пожар, инфраструктура снова выведена из строя, что затрудняет логистику россиян.

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"Топливо - это кровь фронта, и без него никак. Это уже третий поезд, который прекрасно остановлен. Используется там одна колея по Запорожской области, одна единственная ветка, которая идет в Мелитополь, Токмак, Розовку. Поэтому когда колея повреждена, как вот сейчас, а это основная колея, они будут вынуждены после этого потратить время на ее ремонт", - отметил Андрющенко.

Кроме того, уничтожение военного поезда наносит ущерб российской экономике.

"Мы таким образом бьем не только по фронту, но и по экономике России, потому что экономика России ничего другого не придумывает, как перекладывает эти налоги на обычного россиянина. Россиянин должен платить больше: больше за нефть на нефтезаправочных станциях, за продукты, которые дорожают, потому что дорожает топливо", - добавил он.

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Напомним, в июне под оккупированным Токмаком в Запорожской области был поражен российский поезд с цистернами, горело 11 цистерн с горючим.