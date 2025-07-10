ЗСУ знищили черговий потяг окупантів на ТОТ Запоріжжя, 5 цистерн спалено вщент, - Андрющенко. ВIДЕО

Сили оборони України спалили потяг із цистернами російських загарбників між тимчасово окупованими Токмаком та Чернігівкою Запорізької області. Нещодавно там росіяни полагодили колію під попередніх ударів ЗСУ.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, в результаті операції п'ять цистерн було спалено вщент, 15 – російські загарбники відтягнули.

Після влучання сталася масштабна пожежа, інфраструктура знову виведена з ладу, що ускладнює логістику росіян.

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"Паливо – це кров фронту, і без нього ніяк. Це вже третій потяг, який чудово зупинено. Використовується там одна колія по Запорізькій області, одна єдина гілка, яка йде в Мелітополь, Токмак, Розівку. Тому коли колія пошкоджена, як от зараз, а це основна колія, вони будуть змушені після цього витратити час на її ремонт", - зазначив Андрющенко.

Крім того, знищення військового потяга завдає збитків російській економіці.

"Ми в такий спосіб б'ємо не лише по фронту, а ще й по економіці Росії, тому що економіка Росії нічого іншого не вигадує, як перекладає ці податки на звичайного росіянина. Росіянин повинен платити більше: більше за нафту на нафтозаправних станціях, за продукти, які дорожчають, тому що дорожчає паливо", - додав він.

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Нагадаємо, у червні під окупованим Токмаком у Запорізькій області було уражено російський потяг із цистернами, палало 11 цистерн з пальним.