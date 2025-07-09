Бійці ССО спалили ворожу систему дистанційного мінування "Зємлєдєліє".. ВIДЕО
Бійці підрозділу UA_REG Team Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили ворожу систему дистанційного мінування "Зємлєдєліє".
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Інженерна система дистанційного мінування "Зємлєдєліє" призначена для створення мінних полів реактивними снарядами 122 мм. За один залп розкидає до 600 мін. Прийнята на озброєння армії РФ у 2020 році. Орієнтовна вартість установки 25 млн доларів.
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