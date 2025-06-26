Бійці ССО знищили ворожу РЛС "Зоопарк". ВIДЕО
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ дронами знищують живу силу, озброєння та техніку ворога у прикордонних районах.
Відповідне відео опубліковано на каналі ССО, інформує Цензор.НЕТ.
Результати роботи екіпажів FPV та розвідувальних БПЛА з коригування вогневих засобів по ворожим цілям:
- РЛС "Зоопарк"
- САУ 2С1"Гвоздика"
- гаубиця Д-30
- велика кількість ворожої піхоти
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Без вихідних і не до 18.00, та і шабаш!! Це не так, як у отих заброньованих, з Урядового Кварталу95!!
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
Молодці !!