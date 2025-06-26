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Бійці ССО знищили ворожу РЛС "Зоопарк". ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ дронами знищують живу силу, озброєння та техніку ворога у прикордонних районах.

Відповідне відео опубліковано на каналі ССО, інформує Цензор.НЕТ.

Результати роботи екіпажів FPV та розвідувальних БПЛА з коригування вогневих засобів по ворожим цілям:

  • РЛС "Зоопарк"
  • САУ 2С1"Гвоздика"
  • гаубиця Д-30 
  • велика кількість ворожої піхоти

Дивіться: Спецпризначенці ССО знищили РСЗВ БМ-21 "Град", гаубицю, артилерійські системи та 7 одиниць автотехніки. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (63) ССО (529) дрони (4997)


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Щоденна, важка робота, Захисників України по Дерашизації московитів!!
Без вихідних і не до 18.00, та і шабаш!! Це не так, як у отих заброньованих, з Урядового Кварталу95!!
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
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26.06.2025 23:51 Відповісти
Героям слава!!
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27.06.2025 00:25 Відповісти
Гарно відпрацювали наші славні Воіни по клятій кацапні 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
Молодці !!
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27.06.2025 00:03 Відповісти
Жирна ціль, молодці
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27.06.2025 00:11 Відповісти
 
 