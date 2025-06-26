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Бойцы ССО уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк". ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций ВСУ дронами уничтожают живую силу, вооружение и технику врага в приграничных районах.

Соответствующее видео опубликовано на канале ССО, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты работы экипажей FPV и разведывательных БПЛА по корректировке огневых средств по вражеским целям:

  • РЛС "Зоопарк"
  • САУ 2С1 "Гвоздика"
  • гаубица Д-30
  • большое количество вражеской пехоты

Смотрите: Спецназовцы ССО уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", гаубицу, артиллерийские системы и 7 единиц автотехники. ВИДЕО

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РЛС (82) ССО (536) дроны (4189)


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Щоденна, важка робота, Захисників України по Дерашизації московитів!!
Без вихідних і не до 18.00, та і шабаш!! Це не так, як у отих заброньованих, з Урядового Кварталу95!!
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
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26.06.2025 23:51 Ответить
Героям слава!!
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27.06.2025 00:25 Ответить
Гарно відпрацювали наші славні Воіни по клятій кацапні 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
Молодці !!
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27.06.2025 00:03 Ответить
Жирна ціль, молодці
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27.06.2025 00:11 Ответить
 
 