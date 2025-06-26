Бойцы ССО уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк". ВИДЕО
Бойцы Сил специальных операций ВСУ дронами уничтожают живую силу, вооружение и технику врага в приграничных районах.
Соответствующее видео опубликовано на канале ССО, информирует Цензор.НЕТ.
Результаты работы экипажей FPV и разведывательных БПЛА по корректировке огневых средств по вражеским целям:
- РЛС "Зоопарк"
- САУ 2С1 "Гвоздика"
- гаубица Д-30
- большое количество вражеской пехоты
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Без вихідних і не до 18.00, та і шабаш!! Це не так, як у отих заброньованих, з Урядового Кварталу95!!
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
Молодці !!