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Бойцы ССО сожгли вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие". ВИДЕО

Бойцы подразделения UA_REG Team Сил специальных операций ВСУ уничтожили вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие".

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" предназначена для создания минных полей реактивными снарядами 122 мм. За один залп разбрасывает до 600 мин. Принята на вооружение армии РФ в 2020 году. Ориентировочная стоимость установки 25 млн долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ССО уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк". ВИДЕО

Автор: 

ССО (544) дроны (4267)


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Нам би таку - замінувати весь передок нах
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09.07.2025 21:51 Ответить
ЗСУ знищили ворожу систему дистанційного мінування "Зємлєдєліє"

За допомогою системи "Рекультивація", ***.
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09.07.2025 22:01 Ответить
Може досить роковою музикою прикривати мізерны результати!!??
Машина відпрацювала, міни розкидані, вона виконала свою роботу і виправдала собівартість.
Я розумію, що з дивана просто писати коменти, але пора закінчувати цю безглузду пропаганду.
Коли злітає "Град" з б/к який нікуди не полетів це подвиг.
Коли добу ганяли пустий КАМАЗ це просто робота.
Просто роботу не треба тягнути на екрани і хизуватись.
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09.07.2025 23:44 Ответить
Деякі індивідуми не розуміють, що ця установка може працювати роками, якщо її не знищити.
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10.07.2025 00:11 Ответить
 
 