Бойцы ССО сожгли вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие". ВИДЕО

Бойцы подразделения UA_REG Team Сил специальных операций ВСУ уничтожили вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие".

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" предназначена для создания минных полей реактивными снарядами 122 мм. За один залп разбрасывает до 600 мин. Принята на вооружение армии РФ в 2020 году. Ориентировочная стоимость установки 25 млн долларов.

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