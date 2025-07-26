За сутки на фронте 191 боестолкновение. Наиболее активно враг атакует на Покровском, Лиманском, Северском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение. Враг активизировал свои усилия на Северском направлении, там Силы обороны остановили 32 штурма россиян.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, захватчики нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 78 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4172 дроны-камикадзе и осуществили 6279 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Ястребиное Сумской области; Харьков; Русин Яр, Николаевка, Родинское, Сухой Яр, Белецкое, Суворово, Покровск, Шахово Донецкой области; Белогорье, Орехово Запорожской области; Казацкое Херсонской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили пять атак оккупантов. Также противник нанес семь авиаударов, сбросив при этом четырнадцать КАБ, совершил 326 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки.
На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодязи и Диброва.
На Северском направлении Силы обороны остановили 32 наступательные действия захватчиков в районах Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районе Часова Яра и в сторону Белой Горы и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Делиевки, Торецка и Русина Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.
На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.
На Приднепровском направлении войска агрессора совершили восемь тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы, пункт управления БпЛА и два других важных объекта врага.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1080 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 125 БПЛА и 158 единиц автомобильной техники оккупантов.
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