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Новости Бои на востоке Украины
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За сутки на фронте 191 боестолкновение. Наиболее активно враг атакует на Покровском, Лиманском, Северском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение. Враг активизировал свои усилия на Северском направлении, там Силы обороны остановили 32 штурма россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, захватчики нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 78 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4172 дроны-камикадзе и осуществили 6279 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Ястребиное Сумской области; Харьков; Русин Яр, Николаевка, Родинское, Сухой Яр, Белецкое, Суворово, Покровск, Шахово Донецкой области; Белогорье, Орехово Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили пять атак оккупантов. Также противник нанес семь авиаударов, сбросив при этом четырнадцать КАБ, совершил 326 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодязи и Диброва.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Северском направлении Силы обороны остановили 32 наступательные действия захватчиков в районах Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районе Часова Яра и в сторону Белой Горы и Предтечино.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Делиевки, Торецка и Русина Яра.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Приднепровском направлении войска агрессора совершили восемь тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

Ситуация на фронте на утро 26 июля

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы, пункт управления БпЛА и два других важных объекта врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1080 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 125 БПЛА и 158 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Автор: 

Генштаб ВС (6702) боевые действия (4576) война в Украине (5355)


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