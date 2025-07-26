Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 048 330 человек (+1080 за сутки), 11 056 танков, 30 812 артсистем, 23 059 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 047 250 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1048330 (+1080) человек

танков - 11056 (+7) ед

боевых бронированных машин - 23059 (+7) ед

артиллерийских систем - 30812 (+35) ед

РСЗО - 1448 (+2) ед

средства ПВО - 1201 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47959 (+125)

крылатые ракеты - 3535 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56371 (+158)

специальная техника - 3935 (+0)

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