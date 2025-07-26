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Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 048 330 человек (+1080 за сутки), 11 056 танков, 30 812 артсистем, 23 059 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 047 250 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1048330 (+1080) человек

танков - 11056 (+7) ед

боевых бронированных машин - 23059 (+7) ед

артиллерийских систем - 30812 (+35) ед

РСЗО - 1448 (+2) ед

средства ПВО - 1201 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47959 (+125)

крылатые ракеты - 3535 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56371 (+158)

специальная техника - 3935 (+0)

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Потери врага

Автор: 

армия РФ (20133) Генштаб ВС (6702) ликвидация (3873) уничтожение (7551)


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Якби не логістика, то на землі окрім мсяо рахувать було б нічого.
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26.07.2025 07:42 Ответить
ну і танками шиконули, аж 7 штук.
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26.07.2025 07:47 Ответить
Таки да, десятого числа був цілий батальйон (11 танків) а так 7 це найбільше що було в цьому липні, два рази по 5 а здебільшого 3, 2, 0
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26.07.2025 08:12 Ответить
Почитай, що таке танковий батальйон.
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26.07.2025 08:45 Ответить
Танки, ББМ, арта, РСЗВ (те що несе руйнування і смерть на землі), їх частка в загальних втратах неземної техніки по рокам (наглядний доказ перетворення вогневих валів у м'ясні)
2022 - 69,33%
2023 - 64,79%
2024 - 51,86%
2025 - 36,51%
Комбат 30 ОМБр - На Краматорському напрямку, в спробах хоч якось доповзти до наших позицій, кацапи перевдягаються в собачі костюми - квадробери хренові.
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26.07.2025 08:03 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.07.2025 07:45 Ответить
Хлопцям на фронті - здоров'я і наснаги. ЗСУ стабільно виписують кацапам премії Дарвіна, в них канікул нема на відміну від зелених дармоїдів, що працюють переважно в мінус для країни.
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26.07.2025 07:48 Ответить
Гарна робота. Дякуємо , хлопці !
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26.07.2025 08:03 Ответить
Гарно 👍
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26.07.2025 09:16 Ответить
 
 