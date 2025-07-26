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Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 048 330 осіб (+1080 за добу), 11 056 танків, 30 812 артсистем, 23 059 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 047 250 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб

танків  – 11056 (+7) од

бойових броньованих машин – 23059 (+7) од

артилерійських систем – 30812 (+35) од

РСЗВ  – 1448 (+2) од

засоби ППО – 1201 (+0) од

літаків  – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125)

крилаті ракети – 3535 (+0)

кораблі / катери  – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 56371 (+158)

спеціальна техніка  – 3935 (+0)

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (18284) Генштаб ЗС (7005) ліквідація (4259) знищення (7864)


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Топ коментарі
+9
Хлопцям на фронті - здоров'я і наснаги. ЗСУ стабільно виписують кацапам премії Дарвіна, в них канікул нема на відміну від зелених дармоїдів, що працюють переважно в мінус для країни.
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26.07.2025 07:48 Відповісти
+6
ну і танками шиконули, аж 7 штук.
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26.07.2025 07:47 Відповісти
+6
Танки, ББМ, арта, РСЗВ (те що несе руйнування і смерть на землі), їх частка в загальних втратах неземної техніки по рокам (наглядний доказ перетворення вогневих валів у м'ясні)
2022 - 69,33%
2023 - 64,79%
2024 - 51,86%
2025 - 36,51%
Комбат 30 ОМБр - На Краматорському напрямку, в спробах хоч якось доповзти до наших позицій, кацапи перевдягаються в собачі костюми - квадробери хренові.
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26.07.2025 08:03 Відповісти
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Якби не логістика, то на землі окрім мсяо рахувать було б нічого.
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26.07.2025 07:42 Відповісти
ну і танками шиконули, аж 7 штук.
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26.07.2025 07:47 Відповісти
Таки да, десятого числа був цілий батальйон (11 танків) а так 7 це найбільше що було в цьому липні, два рази по 5 а здебільшого 3, 2, 0
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26.07.2025 08:12 Відповісти
Почитай, що таке танковий батальйон.
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26.07.2025 08:45 Відповісти
Та то я спросоння, та яке там спросоння якщо всю ніч бабахало - звісно що танкова рота, танкові батальони ще в 24-му закінчились.
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26.07.2025 10:18 Відповісти
Танки, ББМ, арта, РСЗВ (те що несе руйнування і смерть на землі), їх частка в загальних втратах неземної техніки по рокам (наглядний доказ перетворення вогневих валів у м'ясні)
2022 - 69,33%
2023 - 64,79%
2024 - 51,86%
2025 - 36,51%
Комбат 30 ОМБр - На Краматорському напрямку, в спробах хоч якось доповзти до наших позицій, кацапи перевдягаються в собачі костюми - квадробери хренові.
показати весь коментар
26.07.2025 08:03 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.07.2025 07:45 Відповісти
Хлопцям на фронті - здоров'я і наснаги. ЗСУ стабільно виписують кацапам премії Дарвіна, в них канікул нема на відміну від зелених дармоїдів, що працюють переважно в мінус для країни.
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26.07.2025 07:48 Відповісти
Гарна робота. Дякуємо , хлопці !
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26.07.2025 08:03 Відповісти
Гарно 👍
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26.07.2025 09:16 Відповісти
 
 