Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 048 330 осіб (+1080 за добу), 11 056 танків, 30 812 артсистем, 23 059 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 047 250 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб
танків – 11056 (+7) од
бойових броньованих машин – 23059 (+7) од
артилерійських систем – 30812 (+35) од
РСЗВ – 1448 (+2) од
засоби ППО – 1201 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125)
крилаті ракети – 3535 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 56371 (+158)
спеціальна техніка – 3935 (+0)
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+9 Trevo Trow
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