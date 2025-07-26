Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 048 330 осіб (+1080 за добу), 11 056 танків, 30 812 артсистем, 23 059 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 047 250 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб

танків – 11056 (+7) од

бойових броньованих машин – 23059 (+7) од

артилерійських систем – 30812 (+35) од

РСЗВ – 1448 (+2) од

засоби ППО – 1201 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125)

крилаті ракети – 3535 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 56371 (+158)

спеціальна техніка – 3935 (+0)

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