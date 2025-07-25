Розслідування проти поляка, який воює на боці РФ та поширює пропаганду, розпочали у Кракові

Окружна прокуратура у польському Кракові розпочала розслідування проти поляка, який воює на боці РФ та у TikTok поширює російську пропаганду.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

На своєму акаунті "PolaknaDonbasie" чоловік стверджує, що брав участь у боях на ділянці фронту між Запоріжжям і Донбасом на боці армії РФ.

У прокуратурі заявили, що підозрюваний поширює неправдиву та маніпуляційну інформацію, що спрямована на "серйозні порушення ладу у Республіці Польща".

За даними видання, за цими діями стоїть колишній польський солдат, який зараз перебуває в Росії.

Точні подробиці його служби в російській армії невідомі.

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