Расследование против поляка, который воюет на стороне РФ и распространяет пропаганду, начали в Кракове

Окружная прокуратура в польском Кракове начала расследование против поляка, который воюет на стороне РФ и в TikTok распространяет российскую пропаганду.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

На своем аккаунте "PolaknaDonbasie" мужчина утверждает, что участвовал в боях на участке фронта между Запорожьем и Донбассом на стороне армии РФ.

В прокуратуре заявили, что подозреваемый распространяет ложную и манипуляционную информацию, направленную на "серьезные нарушения порядка в Республике Польша".

По данным издания, за этими действиями стоит бывший польский солдат, который сейчас находится в России.

Точные подробности его службы в российской армии неизвестны.

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