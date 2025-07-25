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Новости Иностранніе наемники в армии рф
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Расследование против поляка, который воюет на стороне РФ и распространяет пропаганду, начали в Кракове

Поляк воюет на стороне РФ и записывает видео в TikTok

Окружная прокуратура в польском Кракове начала расследование против поляка, который воюет на стороне РФ и в TikTok распространяет российскую пропаганду.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

На своем аккаунте "PolaknaDonbasie" мужчина утверждает, что участвовал в боях на участке фронта между Запорожьем и Донбассом на стороне армии РФ.

В прокуратуре заявили, что подозреваемый распространяет ложную и манипуляционную информацию, направленную на "серьезные нарушения порядка в Республике Польша".

По данным издания, за этими действиями стоит бывший польский солдат, который сейчас находится в России.

Точные подробности его службы в российской армии неизвестны.

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Автор: 

армия РФ (20125) Польша (8579) наемники рф (2096)


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Давно бы так!
И всем его подписчикам и дружкам показать примеры, как русня относится к полякам.
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25.07.2025 15:11 Ответить
Кабзона ему!! Горячего и безвозвратного!! По полному билету!!
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25.07.2025 15:12 Ответить
 
 