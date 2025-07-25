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Новости Видео Порядки в российской армии
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Оккупант добивает своего раненого товарища прикладом автомата по голове. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант расправляется со своим раненым сообщником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин несколько раз бьет прикладом автомата по голове раненого.

"Российский военный добивает своего раненого сослуживца ударами приклада по голове в Донецкой области", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите: Россиянин в упор расстреливает своего сообщника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России "герой СВО" угрожает изнасиловать мужа сотрудницы магазина: "Ты тварь! Я его раком загну и отъ#бу! И что ты мне сделаешь!?". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20125) ранение (3409) убийство (6540) русский мир (636)


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Топ комментарии
+30
Це в них в крові, і так вони живуть віками.
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25.07.2025 14:03 Ответить
+16
То краще їх при народженні, за ноги та об стіну
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25.07.2025 14:13 Ответить
+14
Одноязичника.
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25.07.2025 14:06 Ответить
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Це в них в крові, і так вони живуть віками.
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25.07.2025 14:03 Ответить
То краще їх при народженні, за ноги та об стіну
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25.07.2025 14:13 Ответить
Бьет значит любит ©
Сигизмунд фон Герберштейн "Записки о Московии"
(Rerum Moscoviticarum Commentarii) 1549 год
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25.07.2025 14:40 Ответить
Генетика - то серйозна наука...
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25.07.2025 16:14 Ответить
Се ля ві
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25.07.2025 14:03 Ответить
Так все ж таки "товариша по службі" чи "поплічника"?
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25.07.2025 14:04 Ответить
Одноязичника.
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25.07.2025 14:06 Ответить
.iдор, вiдiбрав у бавовника хлiб.
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25.07.2025 14:09 Ответить
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25.07.2025 14:09 Ответить
Свинособаки не зійшлися характерами..
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25.07.2025 14:18 Ответить
"Русскіє сваіх нє брасают, русскіє сваіх дабівают"
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25.07.2025 14:19 Ответить
Хіба ці істоти мають право на існування?!
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25.07.2025 14:21 Ответить
Мають, тільки у кабздона на концерті
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25.07.2025 14:40 Ответить
Чого це ви дивуєтєсь, шановна громада? Це така старовмнна СРУстка традиція - дрючком по ьошці, або кулу у лоба, і у загальновійстковий котел.
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25.07.2025 14:33 Ответить
Анє єдят трупов???
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25.07.2025 14:47 Ответить
Як про них казпв Геродот - андрофагі сер , андрофагі.
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25.07.2025 15:00 Ответить
Мабуть на нагороду розраховує, за економію патронів. А так правильно кажуть, москалі своїх не кидають, вони їх добивають
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25.07.2025 14:38 Ответить
А скоро трохи змінять кінцівку на москалі своїх доїдають
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25.07.2025 14:44 Ответить
Вже були новини, в яких давали радіоперехоплення розмов кацапів, де вони один одному розповідали про "а креста з позиції через 18 днів тільки забрали, так він там вже своїх пооб'їдав. Як пооб'їдав. Та так - жерти не було чого, різав руки/ноги і жрав".
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25.07.2025 14:59 Ответить
Постучал по дереву для фарта.
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25.07.2025 14:41 Ответить
Эта ампутація писчеприйомніка в палевых условіах!!!!! Нейрохерургія, ****...
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25.07.2025 14:48 Ответить
Може покушать захотів ?

.
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25.07.2025 14:57 Ответить
Так може це доктор Айболит проводить операцію на головному мозку.
Він ще докторську дисертацію напише: "О проведении сложных нейрохирургических процедур открытым способом, выполняемых в боевих условиях для устранения патологий мозга"
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25.07.2025 15:02 Ответить
Запізнілий аборт.
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25.07.2025 15:14 Ответить
Долар зекономив)
Для довідки - один набій до ак-74 коштує бакс, або щось близько до того
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25.07.2025 15:20 Ответить
Своїх не бросаєм-живими!
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25.07.2025 15:23 Ответить
Г - гуманізм.
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25.07.2025 16:00 Ответить
"особєності національной стоматології"
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25.07.2025 16:40 Ответить
 
 