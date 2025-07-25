Оккупант добивает своего раненого товарища прикладом автомата по голове. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант расправляется со своим раненым сообщником.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин несколько раз бьет прикладом автомата по голове раненого.
"Российский военный добивает своего раненого сослуживца ударами приклада по голове в Донецкой области", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+30 CrossFirenko
показать весь комментарий25.07.2025 14:03 Ответить Ссылка
+16 Злий Укр
показать весь комментарий25.07.2025 14:13 Ответить Ссылка
+14 віктор федорович #394174
показать весь комментарий25.07.2025 14:06 Ответить Ссылка
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Сигизмунд фон Герберштейн "Записки о Московии"
(Rerum Moscoviticarum Commentarii) 1549 год
.
Він ще докторську дисертацію напише: "О проведении сложных нейрохирургических процедур открытым способом, выполняемых в боевих условиях для устранения патологий мозга"
Для довідки - один набій до ак-74 коштує бакс, або щось близько до того