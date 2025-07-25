Оккупант добивает своего раненого товарища прикладом автомата по голове. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант расправляется со своим раненым сообщником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин несколько раз бьет прикладом автомата по голове раненого.

"Российский военный добивает своего раненого сослуживца ударами приклада по голове в Донецкой области", - пишет в комментарии автор публикации.

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