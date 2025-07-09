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В России "герой СВО" угрожает изнасиловать мужа сотрудницы магазина: "Ты тварь! Я его раком загну и отъ#бу! И че ты мне сделаешь!?". ВИДЕО

Уцелевший "герой сво", вернувшись домой устроил потасовку в магазине и публично угрожал изнасиловать мужа одной из сотрудниц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной камерами наблюдения магазина, оккупант подробно рассказывает о своих намерениях и оскорбляет других присутствующих в торговом заведении.

Также смотрите: "Герой сво" возмущается из-за мигрантов из Центральной Азии: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Уцелевший в Украине россиянин в шлеме, бронежилете и с автоматом в руках проводит "сво" возле своего дома в Челябинске. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19985) магазин (188) угрозы (855) русский мир (634)


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Топ комментарии
+13
Це і є "руессеский мир"!!! Недокраїна з недолюдьми!!! Паскуди!!!
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09.07.2025 11:06 Ответить
+11
скрепи скрепні,судячі з всього таємні бажання окурка-молі,жирика,шмурдяєва та інших виявилися вірусними,тепер зрозуміло чого в них так різко впала народжуваність
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09.07.2025 11:04 Ответить
+6
Діяти потрібно а не ******* ротом
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09.07.2025 11:04 Ответить
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усе за планом *****
до речі, кацапська швидка

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09.07.2025 11:03 Ответить
Діяти потрібно а не ******* ротом
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09.07.2025 11:04 Ответить
скрепи скрепні,судячі з всього таємні бажання окурка-молі,жирика,шмурдяєва та інших виявилися вірусними,тепер зрозуміло чого в них так різко впала народжуваність
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09.07.2025 11:04 Ответить
Це і є "руессеский мир"!!! Недокраїна з недолюдьми!!! Паскуди!!!
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09.07.2025 11:06 Ответить
Чого він їх не постріляв чи хочаб грену не кинув в них???
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09.07.2025 11:08 Ответить
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09.07.2025 11:13 Ответить
Побажаємо удачі цій новій «еліті» роісі в його погрозах.
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09.07.2025 11:14 Ответить
Ждем вторую смертю многосерийного сериала "Движуха в СВО"!!🤪🥳
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09.07.2025 11:16 Ответить
тут відкрита пропаганда нєтрадіціонной любві на росії?
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09.07.2025 11:18 Ответить
на сосіі то є традиційна навіть скрєпна)
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09.07.2025 11:28 Ответить
Звичайні будні Їбанарія.
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09.07.2025 11:20 Ответить
дєвчьонка молодєц, відімо послала єго
однако тєпєрь в росії наступіло шірокоє штовхованіє традіціонних цєнностєй
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09.07.2025 11:22 Ответить
мальчікі вернулісь
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09.07.2025 11:23 Ответить
нічьо нє падєлаєш-ета адна із ісконних лапотних скрєп...
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09.07.2025 11:28 Ответить
Гойда, *****, ГОООООООЙЙЙЙЙДААААА!!!
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09.07.2025 11:31 Ответить
Кацапи кажуть що вони проти геїв,а самі кончені підари.
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09.07.2025 11:33 Ответить
А вони ніколи не казали що проти підарасив. Тільки проти геєв. Бо вони для них занадто чисті
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09.07.2025 11:53 Ответить
Це нормально для московської колонії, там ніколи по іншому не було ...
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09.07.2025 11:35 Ответить
Утро в деревне.
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09.07.2025 11:43 Ответить
Це ху...лостан, ху...лом там пахне і розумово відсталі там правлять бал. Таке тільки початок
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09.07.2025 11:50 Ответить
 
 