В России "герой СВО" угрожает изнасиловать мужа сотрудницы магазина: "Ты тварь! Я его раком загну и отъ#бу! И че ты мне сделаешь!?". ВИДЕО

Уцелевший "герой сво", вернувшись домой устроил потасовку в магазине и публично угрожал изнасиловать мужа одной из сотрудниц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной камерами наблюдения магазина, оккупант подробно рассказывает о своих намерениях и оскорбляет других присутствующих в торговом заведении.

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