В России "герой СВО" угрожает изнасиловать мужа сотрудницы магазина: "Ты тварь! Я его раком загну и отъ#бу! И че ты мне сделаешь!?". ВИДЕО
Уцелевший "герой сво", вернувшись домой устроил потасовку в магазине и публично угрожал изнасиловать мужа одной из сотрудниц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной камерами наблюдения магазина, оккупант подробно рассказывает о своих намерениях и оскорбляет других присутствующих в торговом заведении.
Внимание! Ненормативная лексика!
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+13 alex orly
показать весь комментарий09.07.2025 11:06 Ответить Ссылка
+11 Влад #584963
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+6 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий09.07.2025 11:04 Ответить Ссылка
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до речі, кацапська швидка
однако тєпєрь в росії наступіло шірокоє штовхованіє традіціонних цєнностєй