У Росії "герой СВО" погрожує зґвалтувати чоловіка співробітниці магазину: "Ты тварь! Я его раком загну и отъ#бу! И че ты мне сделаешь!?". ВIДЕО

Уцілілий "герой сво", повернувшись додому, влаштував колотнечу у магазині та публічно погрожував зґвалтувати чоловіка однієї із співробітниць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, зробленому камерами спостереження магазину, окупант детально розповідає про свої наміри та ображає інших присутніх у торговельному закладі.

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