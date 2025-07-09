У Росії "герой СВО" погрожує зґвалтувати чоловіка співробітниці магазину: "Ты тварь! Я его раком загну и отъ#бу! И че ты мне сделаешь!?". ВIДЕО
Уцілілий "герой сво", повернувшись додому, влаштував колотнечу у магазині та публічно погрожував зґвалтувати чоловіка однієї із співробітниць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, зробленому камерами спостереження магазину, окупант детально розповідає про свої наміри та ображає інших присутніх у торговельному закладі.
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Топ коментарі
+15 alex orly
показати весь коментар09.07.2025 11:06 Відповісти Посилання
+13 Влад #584963
показати весь коментар09.07.2025 11:04 Відповісти Посилання
+10 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.07.2025 11:04 Відповісти Посилання
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до речі, кацапська швидка
однако тєпєрь в росії наступіло шірокоє штовхованіє традіціонних цєнностєй