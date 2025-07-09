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У Росії "герой СВО" погрожує зґвалтувати чоловіка співробітниці магазину: "Ты тварь! Я его раком загну и отъ#бу! И че ты мне сделаешь!?". ВIДЕО

Уцілілий "герой сво", повернувшись додому, влаштував колотнечу у магазині та публічно погрожував зґвалтувати чоловіка однієї із співробітниць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, зробленому камерами спостереження магазину, окупант детально розповідає про свої наміри та ображає інших присутніх у торговельному закладі.

Також дивіться: "Герой сво" обурюється через мігрантів із Центральної Азії: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Уцілілий в Україні росіянин у шоломі, бронежилеті та з автоматом у руках проводить "сво" біля свого будинку у Челябінську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18135) магазин (368) погрози (493) русский мир (472)


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Топ коментарі
+15
Це і є "руессеский мир"!!! Недокраїна з недолюдьми!!! Паскуди!!!
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09.07.2025 11:06 Відповісти
+13
скрепи скрепні,судячі з всього таємні бажання окурка-молі,жирика,шмурдяєва та інших виявилися вірусними,тепер зрозуміло чого в них так різко впала народжуваність
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09.07.2025 11:04 Відповісти
+10
Діяти потрібно а не ******* ротом
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09.07.2025 11:04 Відповісти
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усе за планом *****
до речі, кацапська швидка

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09.07.2025 11:03 Відповісти
Діяти потрібно а не ******* ротом
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09.07.2025 11:04 Відповісти
скрепи скрепні,судячі з всього таємні бажання окурка-молі,жирика,шмурдяєва та інших виявилися вірусними,тепер зрозуміло чого в них так різко впала народжуваність
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09.07.2025 11:04 Відповісти
Це і є "руессеский мир"!!! Недокраїна з недолюдьми!!! Паскуди!!!
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09.07.2025 11:06 Відповісти
Чого він їх не постріляв чи хочаб грену не кинув в них???
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09.07.2025 11:08 Відповісти
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09.07.2025 11:13 Відповісти
Побажаємо удачі цій новій «еліті» роісі в його погрозах.
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09.07.2025 11:14 Відповісти
Ждем вторую смертю многосерийного сериала "Движуха в СВО"!!🤪🥳
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09.07.2025 11:16 Відповісти
тут відкрита пропаганда нєтрадіціонной любві на росії?
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09.07.2025 11:18 Відповісти
на сосіі то є традиційна навіть скрєпна)
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09.07.2025 11:28 Відповісти
Звичайні будні Їбанарія.
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09.07.2025 11:20 Відповісти
дєвчьонка молодєц, відімо послала єго
однако тєпєрь в росії наступіло шірокоє штовхованіє традіціонних цєнностєй
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09.07.2025 11:22 Відповісти
мальчікі вернулісь
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09.07.2025 11:23 Відповісти
нічьо нє падєлаєш-ета адна із ісконних лапотних скрєп...
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09.07.2025 11:28 Відповісти
Гойда, *****, ГОООООООЙЙЙЙЙДААААА!!!
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09.07.2025 11:31 Відповісти
Кацапи кажуть що вони проти геїв,а самі кончені підари.
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09.07.2025 11:33 Відповісти
А вони ніколи не казали що проти підарасив. Тільки проти геєв. Бо вони для них занадто чисті
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09.07.2025 11:53 Відповісти
вони проти геїв, бо геї використовують содомію не для розбудови ієрархії хворого суспільства, а для звичайного задоволення і з власної волі. оце кацапа і бісить.
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09.07.2025 12:02 Відповісти
Це нормально для московської колонії, там ніколи по іншому не було ...
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09.07.2025 11:35 Відповісти
Утро в деревне.
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09.07.2025 11:43 Відповісти
Це ху...лостан, ху...лом там пахне і розумово відсталі там правлять бал. Таке тільки початок
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09.07.2025 11:50 Відповісти
Борец за духовные скрепы и традиционные ценности. Рашка один сплошной гигантский петушатник 🤣
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09.07.2025 12:04 Відповісти
".... а где-то нога лежит без брата!!!"
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09.07.2025 12:26 Відповісти
******
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09.07.2025 12:30 Відповісти
Красава, и по школам ему выступить с просветительскими беседами "как я ваш ишак в трубу шатать буду"
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09.07.2025 12:36 Відповісти
Скрєпоносець прийшов.
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09.07.2025 12:49 Відповісти
Ех, високая скрєпная расійская культура І нікаплі етай гєйрапєйскай гєйщіни!
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09.07.2025 12:58 Відповісти
Рузкій мір, скрєпи, сімєйниє ценності)
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09.07.2025 13:01 Відповісти
 
 