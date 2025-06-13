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Новини Відео
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Уцілілий в Україні росіянин у шоломі, бронежилеті та з автоматом у руках проводить "сво" біля свого будинку у Челябінську. ВIДЕО

П'яний росіянин влаштував стрілянину біля житлового будинку у Челябінську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин у чорному однострої, має захисний шолом військового зразка та бронежилет.

"Черговий "герой СВО" забув, що знаходиться не під Торецьком, а в Челябінську, й відкрив стрілянину у дворі одного з будинків. Місцеві канали повідомляють, що на вулиці Курчатова перехожі помітили чоловіка в неадекватному стані - в чорному екіпіруванні, касці та бронежилеті. Він вийшов з під’їзду з автоматом у руках, хитався і час від часу стріляв. При цьому він пропускав автомобілі, які проїжджали повз, а потім знову продовжував свої дії", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17889) стрілянина (1795) русский мир (463)


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Топ коментарі
+10
Та це п'яний понторєз. Але ж тенденція очевидна.
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13.06.2025 16:13 Відповісти
+9
Щось не бачу пострілів???
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13.06.2025 16:09 Відповісти
+9
Ну молодец конечно, вата возвернувшаяся на родные болота ещё такую там дискотеку устроит, что мама не горюй...
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13.06.2025 16:10 Відповісти
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Щось не бачу пострілів???
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13.06.2025 16:09 Відповісти
Та це п'яний понторєз. Але ж тенденція очевидна.
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13.06.2025 16:13 Відповісти
та й "условні рєфлекси" прицілювання зберіг.....
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13.06.2025 16:18 Відповісти
дємбєля, тополя, ля-ля-ля.....
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13.06.2025 16:15 Відповісти
Скорше за все зброя страйкбольна, тому і реагують місцеві спокійно.
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13.06.2025 16:47 Відповісти
оце і погано, що не було пострилів. він не бачив авто? тож була ворожа машина. я в шоці.
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13.06.2025 17:10 Відповісти
Челябинские мужики настолько суровы, что не ходят к зубному, а вгрызаются в угол дома и бьют себя по затылку лопатой!…(с)
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13.06.2025 17:50 Відповісти
Ну молодец конечно, вата возвернувшаяся на родные болота ещё такую там дискотеку устроит, что мама не горюй...
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13.06.2025 16:10 Відповісти
Оцей весь непотріб повинен масово повернутися на кацапстан та вчиняти там подібне. Як це зробити? Вкладати тимчасовий мир, а потім користуватися моментом після того як вони там постріляють один одного? Ну, а як іще? Які варіанти?🤔
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13.06.2025 16:10 Відповісти
все може бути ще простіше. викотити на лінію розмежування цистерну з технічним спиртом і якимось крисомором, написати на ній ЯД (щоб любителі диких тварин не жалілися). і все. війна закінчиться. це можна було зробити ще в 14-му. але ж ефективні менеджери не хочуть волонтерити
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13.06.2025 17:13 Відповісти
Маячня якась...а чому у чорному? Військовий однострій вони ж не мають здавати на відміну від зброї.
Та й шолом дивний....це на бухого стракболіста більше схоже.
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13.06.2025 16:11 Відповісти
Пропаганда - це добре й корисно, але не така неякісна. Це страйкболіст був)
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13.06.2025 16:13 Відповісти
Ну то й що? Чим воно відрізняється від такої ж шелупоні, яка здихає під нашими дронами? Головне,щоб воно своїх соплємєнніков по п'янці вбивало в майбутньому. Якщо доживе.
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13.06.2025 16:17 Відповісти
Ну добре, це все ж таки не страйболіст, а уцілілий під Торецьком "герой сво", який влаштував стрілянину з автомата.
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13.06.2025 16:22 Відповісти
Нуууу....Пішли маніпуляції. Навіщо це? І якщо вже на те пішло,то ця ху@та називається -страйКбол.
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13.06.2025 17:21 Відповісти
Так які ж маніпуляції? В новині написано про "героя сво, який стріляв з автомата". Написав шо це не так - погано, написав шо це так - теж погано)
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13.06.2025 17:31 Відповісти
І пересічний кацап якось дуже спокійно ходить мимо нього.
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13.06.2025 16:22 Відповісти
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13.06.2025 16:13 Відповісти
Головне, щоб наступного разу він вполював якомога більше русні.
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13.06.2025 16:15 Відповісти
Работай "брат"...
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13.06.2025 16:17 Відповісти
пишуть що у нього був автомат для страйбокла
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13.06.2025 16:17 Відповісти
"сво" никогда не кончается.
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13.06.2025 16:25 Відповісти
вже готовий
вчитель скрєпності
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13.06.2025 16:29 Відповісти
Кукуха поехала - будет депутатом.
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13.06.2025 16:30 Відповісти
ВОХР ,охрана блока пива.
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13.06.2025 16:31 Відповісти
Відразу видно, що мисливець на білочок)
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13.06.2025 16:33 Відповісти
Хай би стріляв
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13.06.2025 16:38 Відповісти
что вы в самом то деле РАЗДУЛИ !!! парнишка просто КУРАЖЕТСЯ гонит из себя дух войны !!! они солдаты им жизнь в презрении , с ними воевать себе дороже (((
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13.06.2025 16:48 Відповісти
Закинувся якоюсь гидотою.
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13.06.2025 16:55 Відповісти
Обдовбаний якийся. Гірой расиси. Сраваплавний войн. Побільше б таких утирків у тилу кацапів.
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13.06.2025 17:19 Відповісти
Це мабуть, новий московіт, з поварів прогожина, шукає хахлов, азірова або якунОвоща ??
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13.06.2025 17:35 Відповісти
Жалко, что никого не убил! Ху.вый боец!
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13.06.2025 17:48 Відповісти
 
 