Уцілілий в Україні росіянин у шоломі, бронежилеті та з автоматом у руках проводить "сво" біля свого будинку у Челябінську. ВIДЕО
П'яний росіянин влаштував стрілянину біля житлового будинку у Челябінську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин у чорному однострої, має захисний шолом військового зразка та бронежилет.
"Черговий "герой СВО" забув, що знаходиться не під Торецьком, а в Челябінську, й відкрив стрілянину у дворі одного з будинків. Місцеві канали повідомляють, що на вулиці Курчатова перехожі помітили чоловіка в неадекватному стані - в чорному екіпіруванні, касці та бронежилеті. Він вийшов з під’їзду з автоматом у руках, хитався і час від часу стріляв. При цьому він пропускав автомобілі, які проїжджали повз, а потім знову продовжував свої дії", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+10 Gary Grant
показати весь коментар13.06.2025 16:13 Відповісти Посилання
+9 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар13.06.2025 16:09 Відповісти Посилання
+9 Серый Вовк
показати весь коментар13.06.2025 16:10 Відповісти Посилання
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Та й шолом дивний....це на бухого стракболіста більше схоже.
вчитель скрєпності