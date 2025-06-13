Уцілілий в Україні росіянин у шоломі, бронежилеті та з автоматом у руках проводить "сво" біля свого будинку у Челябінську. ВIДЕО

П'яний росіянин влаштував стрілянину біля житлового будинку у Челябінську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин у чорному однострої, має захисний шолом військового зразка та бронежилет.

"Черговий "герой СВО" забув, що знаходиться не під Торецьком, а в Челябінську, й відкрив стрілянину у дворі одного з будинків. Місцеві канали повідомляють, що на вулиці Курчатова перехожі помітили чоловіка в неадекватному стані - в чорному екіпіруванні, касці та бронежилеті. Він вийшов з під’їзду з автоматом у руках, хитався і час від часу стріляв. При цьому він пропускав автомобілі, які проїжджали повз, а потім знову продовжував свої дії", - йдеться у коментарі до відео.

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