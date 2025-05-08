У Санкт-Петербурзі одноногий "ветеран СВО" побив протезом співробітника магазину після невдалої спроби викрасти банку пива. ВIДЕО
У російському Санкт-Петербурзі одноногий "ветеран СВО" побив протезом співробітника магазину, який намагався запобігти крадіжці банки пива.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований у соцмережах. На записі видно, що спочатку "герой России" кидає у співробітника краденим пивом, а потім знімає протез і продовжує його лупцювати.
Топ коментарі
+15 Алекс Скела
показати весь коментар08.05.2025 12:00
+13 Сергій Ткаченко #605744
показати весь коментар08.05.2025 12:06
+9 Старый зольдат
показати весь коментар08.05.2025 11:59
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Ось яке воно, майбутне Параші.
Продавца наказать административным арестом, герою войны дать недельную подписку на боярышник в муниципальной аптеке и поставить во льготную очередь на второй протез через 8 лет!