У Санкт-Петербурзі одноногий "ветеран СВО" побив протезом співробітника магазину після невдалої спроби викрасти банку пива. ВIДЕО

У російському Санкт-Петербурзі одноногий "ветеран СВО" побив протезом співробітника магазину, який намагався запобігти крадіжці банки пива.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований у соцмережах. На записі видно, що спочатку "герой России" кидає у співробітника краденим пивом, а потім знімає протез і продовжує його лупцювати.

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