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У Санкт-Петербурзі одноногий "ветеран СВО" побив протезом співробітника магазину після невдалої спроби викрасти банку пива. ВIДЕО

У російському Санкт-Петербурзі одноногий "ветеран СВО" побив протезом співробітника магазину, який намагався запобігти крадіжці банки пива.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований у соцмережах. На записі видно, що спочатку "герой России" кидає у співробітника краденим пивом, а потім знімає протез і продовжує його лупцювати.

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Автор: 

бійка (741) Санкт-Петербург (277) крадіжка (658) русский мир (458)


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Топ коментарі
+15
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08.05.2025 12:00
+13
За кількістю мізків і комплектністю організму.
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08.05.2025 12:06
+9
Так ось ти яка, нова еліта Параші.
Ось яке воно, майбутне Параші.
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08.05.2025 11:59
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А як ви визначили, шо це "вєтєран есвео"?
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08.05.2025 11:56 Відповісти
За кількістю мізків і комплектністю організму.
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08.05.2025 12:06 Відповісти
Мавпи навчились у ШІ, з мовами у них біда - вони й своєї не знають.
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08.05.2025 12:36 Відповісти
Так ось ти яка, нова еліта Параші.
Ось яке воно, майбутне Параші.
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08.05.2025 11:59 Відповісти
Це не майбутнє, це вже його початок
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08.05.2025 12:34 Відповісти
Слабенько якось. Ні вікна не побиті, ні продавець без свідомості не валяється.
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08.05.2025 12:00 Відповісти
В них це все ще попереду. "Подвігі наших мальчіков" ще ім відгукнуться.
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08.05.2025 12:28 Відповісти
далі буде
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08.05.2025 12:41 Відповісти
Геть ніякий. За 90 секунд кийко-ногою не побити пацана який навіть не чинив спротиву. Те мурло погнали с "сво" через його недолугість. Могли б в м'ясний штурм послать. Але то тільки марна трата калаша, одягу і цінних кирзовых ботів. Хай краше пиво в підері тирить. Одна пляшка https://dutyfree-online.ru/catalog/pivo_1/568836/ 160 рублів, а мільйон одноногих хєроїв по пляшці в день це майже 60 мільярдів прибавки ВВП по ПКС.
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08.05.2025 12:46 Відповісти
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08.05.2025 12:00 Відповісти
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08.05.2025 12:11 Відповісти
В то время как храбрые русские войны теряют конечности на подступах к Берлину на границах донецкой, харьковской, херсонской областях находятся отвратительные элементы, которые под воздействием капиталистической алчности не дают героям войны ******** баночку пива на опохмел!

Продавца наказать административным арестом, герою войны дать недельную подписку на боярышник в муниципальной аптеке и поставить во льготную очередь на второй протез через 8 лет!
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08.05.2025 12:01 Відповісти
бадьорий такий ветеран ще можно посилати в атаку .
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08.05.2025 12:03 Відповісти
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08.05.2025 12:03 Відповісти
Це пиво, а щоб він міг зроби за пляшку горілки, страшно уявити
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08.05.2025 12:03 Відповісти
За банку пива господар бувготовий життя покласти.Тому не дивно що орки йдуть на амбразури за болотяного фюрера і за імперію.
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08.05.2025 12:03 Відповісти
Епічне відео! І, це - тільки початок!
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08.05.2025 12:04 Відповісти
Мальчікі вазвращяются дамой...по чястям.
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08.05.2025 12:07 Відповісти
Нога за банку пива. Це все що він хотів))
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08.05.2025 12:10 Відповісти
майбутній депутат ГосДури...
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08.05.2025 12:12 Відповісти
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08.05.2025 12:16 Відповісти
У кацапа, мабудь, був позивний - джон сільвер...
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08.05.2025 12:15 Відповісти
Сільвер - це для нього комплімент.
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08.05.2025 12:30 Відповісти
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08.05.2025 12:23 Відповісти
тю, а що за відірвані ніжки та ручки кацапам не платять?? Навіть на банку пива??))
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08.05.2025 12:26 Відповісти
Не принижуйте наших, у нас можливо також щось подібне іноді відбувається, але в рашці це тотально. Доречі, я багато бачу наших покалічених військових і вони завжди дуже чемно себе поводять.
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08.05.2025 12:33 Відповісти
Хоча б ножа взяв.
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08.05.2025 12:33 Відповісти
їбать каліч той росіянин. Не зміг одноногому вломить проміж глаз. Просто робиш підсєчку і той на жопі і вже не встане. Далі просто добиваєш ногами. Бажано по обличчю
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08.05.2025 12:33 Відповісти
культурна столиця проте
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08.05.2025 12:34 Відповісти
Та це ж продовження фільму «Красная жара» з Шварцнегером, сцена «кокаїнум».
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08.05.2025 12:38 Відповісти
а если бы не Путин-у него бы не было такого протеза.и чем бы он тогда пиво защищал?
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08.05.2025 12:40 Відповісти
тссс...
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08.05.2025 12:51 Відповісти
Одноногий бандит!
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08.05.2025 12:55 Відповісти
 
 