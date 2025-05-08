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В Санкт-Петербурге одноногий "ветеран СВО" избил протезом сотрудника магазина после неудачной попытки украсть банку пива. ВИДЕО

В российском Санкт-Петербурге одноногий "ветеран СВО" избил протезом сотрудника магазина, который пытался предотвратить кражу банки пива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. На записи видно, что сначала "герой России" бросает в сотрудника ворованным пивом, а затем снимает протез и продолжает его избивать.

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Автор: 

драка (2022) Санкт-Петербург (486) хищение (676) русский мир (620)


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Топ комментарии
+22
За кількістю мізків і комплектністю організму.
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08.05.2025 12:06
+18
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08.05.2025 12:00
+16
Так ось ти яка, нова еліта Параші.
Ось яке воно, майбутне Параші.
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08.05.2025 11:59
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А як ви визначили, шо це "вєтєран есвео"?
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08.05.2025 11:56 Ответить
За кількістю мізків і комплектністю організму.
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08.05.2025 12:06 Ответить
Мавпи навчились у ШІ, з мовами у них біда - вони й своєї не знають.
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08.05.2025 12:36 Ответить
Так ось ти яка, нова еліта Параші.
Ось яке воно, майбутне Параші.
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08.05.2025 11:59 Ответить
Це не майбутнє, це вже його початок
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08.05.2025 12:34 Ответить
Вона там завжди така була. Лише з часом вироджувалась у вигляді декабристів і десидентів, тому там на расії прийнято, так би мовити, поновлювати кров і повертатися до скрепних істоков прибираючи одних заміщуючи на ось таких шарікових.
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08.05.2025 15:40 Ответить
Слабенько якось. Ні вікна не побиті, ні продавець без свідомості не валяється.
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08.05.2025 12:00 Ответить
В них це все ще попереду. "Подвігі наших мальчіков" ще ім відгукнуться.
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08.05.2025 12:28 Ответить
далі буде
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08.05.2025 12:41 Ответить
Геть ніякий. За 90 секунд кийко-ногою не побити пацана який навіть не чинив спротиву. Те мурло погнали с "сво" через його недолугість. Могли б в м'ясний штурм послать. Але то тільки марна трата калаша, одягу і цінних кирзовых ботів. Хай краше пиво в підері тирить. Одна пляшка https://dutyfree-online.ru/catalog/pivo_1/568836/ 160 рублів, а мільйон одноногих хєроїв по пляшці в день це майже 60 мільярдів прибавки ВВП по ПКС.
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08.05.2025 12:46 Ответить
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08.05.2025 12:00 Ответить
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08.05.2025 12:11 Ответить
В то время как храбрые русские войны теряют конечности на подступах к Берлину на границах донецкой, харьковской, херсонской областях находятся отвратительные элементы, которые под воздействием капиталистической алчности не дают героям войны ******** баночку пива на опохмел!

Продавца наказать административным арестом, герою войны дать недельную подписку на боярышник в муниципальной аптеке и поставить во льготную очередь на второй протез через 8 лет!
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08.05.2025 12:01 Ответить
бадьорий такий ветеран ще можно посилати в атаку .
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08.05.2025 12:03 Ответить
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08.05.2025 12:03 Ответить
Це пиво, а щоб він міг зроби за пляшку горілки, страшно уявити
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08.05.2025 12:03 Ответить
За банку пива господар бувготовий життя покласти.Тому не дивно що орки йдуть на амбразури за болотяного фюрера і за імперію.
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08.05.2025 12:03 Ответить
Епічне відео! І, це - тільки початок!
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08.05.2025 12:04 Ответить
Мальчікі вазвращяются дамой...по чястям.
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08.05.2025 12:07 Ответить
Нога за банку пива. Це все що він хотів))
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08.05.2025 12:10 Ответить
майбутній депутат ГосДури...
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08.05.2025 12:12 Ответить
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08.05.2025 12:16 Ответить
У кацапа, мабудь, був позивний - джон сільвер...
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08.05.2025 12:15 Ответить
Сільвер - це для нього комплімент.
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08.05.2025 12:30 Ответить
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08.05.2025 12:23 Ответить
тю, а що за відірвані ніжки та ручки кацапам не платять?? Навіть на банку пива??))
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08.05.2025 12:26 Ответить
Не принижуйте наших, у нас можливо також щось подібне іноді відбувається, але в рашці це тотально. Доречі, я багато бачу наших покалічених військових і вони завжди дуже чемно себе поводять.
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08.05.2025 12:33 Ответить
Хоча б ножа взяв.
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08.05.2025 12:33 Ответить
їбать каліч той росіянин. Не зміг одноногому вломить проміж глаз. Просто робиш підсєчку і той на жопі і вже не встане. Далі просто добиваєш ногами. Бажано по обличчю
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08.05.2025 12:33 Ответить
культурна столиця проте
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08.05.2025 12:34 Ответить
Та це ж продовження фільму «Красная жара» з Шварцнегером, сцена «кокаїнум».
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08.05.2025 12:38 Ответить
а если бы не Путин-у него бы не было такого протеза.и чем бы он тогда пиво защищал?
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08.05.2025 12:40 Ответить
тссс...
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08.05.2025 12:51 Ответить
Одноногий бандит!
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08.05.2025 12:55 Ответить
Расчлєнєнград
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08.05.2025 13:05 Ответить
Чи не завеликий той пес, щоб його на руках носити ? 😁
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08.05.2025 13:29 Ответить
А шо, ***** навіть на банку пива не заплатив?
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08.05.2025 14:46 Ответить
Зажал три ляма.
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08.05.2025 14:56 Ответить
 
 