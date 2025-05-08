В Санкт-Петербурге одноногий "ветеран СВО" избил протезом сотрудника магазина после неудачной попытки украсть банку пива. ВИДЕО
В российском Санкт-Петербурге одноногий "ветеран СВО" избил протезом сотрудника магазина, который пытался предотвратить кражу банки пива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. На записи видно, что сначала "герой России" бросает в сотрудника ворованным пивом, а затем снимает протез и продолжает его избивать.
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+22 Сергій Ткаченко #605744
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Ось яке воно, майбутне Параші.
Продавца наказать административным арестом, герою войны дать недельную подписку на боярышник в муниципальной аптеке и поставить во льготную очередь на второй протез через 8 лет!