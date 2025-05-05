Пьяный "герой России" устроил дебош в поезде: "Этот придурок, бл#дь, в окно выкинул мой планшет!", - "Отслужу еще 4 месяца, приеду и убью тебя". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой пьяный "герой россии" устроил потасовку в вагоне пассажирского поезда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, есвеошник выбросил чей-то гаджет в окно и угрожал проводнице убийством.
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+25 Магирус
показать весь комментарий05.05.2025 09:46
+23 MausMike
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+20 Геннадій #588068
показать весь комментарий05.05.2025 09:48
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бідненьке, тільки народилося і методичку не вивчило?
закарпаття забув вже???
Пролунав вибух у квартирі в Оболонському районі: здетонувала граната, - Нацполіція Джерело: https://censor.net/ua/n3550411
животными, чтобы не обидеть последних, нельзя оставлять эту нечисть на земле, иначе не будет
мира и покоя, её нужно только уничтожить.
Бо в кінці, в останньому епізоді цієї нарізки відео "герой сво" вже здувся, оскільки на нього стали вже щось писати.
Тож, ніяких ілюзій щодо того, що після ймовірної паузи у війні демобілізовані ваньки будуть дестабілізовувати "громадський порядок" на пітьмі і цим підточувати *********** режим, не повинно бути - всі вони приречені тихо бенячити по своїх помешканнях й іноді "качати права" в транспорті відносно безоплатного проїзду.