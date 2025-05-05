РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11020 посетителей онлайн
Новости Видео
8 163 32

Пьяный "герой России" устроил дебош в поезде: "Этот придурок, бл#дь, в окно выкинул мой планшет!", - "Отслужу еще 4 месяца, приеду и убью тебя". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пьяный "герой россии" устроил потасовку в вагоне пассажирского поезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, есвеошник выбросил чей-то гаджет в окно и угрожал проводнице убийством.

Смотрите: "Герой СВО" показывает гениталии пассажирам троллейбуса в российском Волгограде. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Голый "герой сво" устроил погром в продуктовом магазине оккупированного Енакиево. ВИДЕО

Автор: 

алкоголь (1666) армия РФ (19358) поезд (1025) скандал (4475) русский мир (615)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Йому здалося, що з дисплею заморського планшету на нього нападуть солдати НАТО, тому він наніс превентивний удар і почав накачувати себе "хороброю водою"
показать весь комментарий
05.05.2025 09:46
+23
Ех, були б у нього гранати...
показать весь комментарий
05.05.2025 09:52
+20
Оркосвині в усій красі...
показать весь комментарий
05.05.2025 09:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йому здалося, що з дисплею заморського планшету на нього нападуть солдати НАТО, тому він наніс превентивний удар і почав накачувати себе "хороброю водою"
показать весь комментарий
05.05.2025 09:46 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2025 09:56 Ответить
отвєт на опєрєжєніє
показать весь комментарий
05.05.2025 11:38 Ответить
Оркосвині в усій красі...
показать весь комментарий
05.05.2025 09:48 Ответить
Російські герої крутіше поросячого хвоста. Вони взагалі по життю придурки, а коли "накатять", то їм Рембо не рівня. Але попавши в ласкаві руки поліції чомусь згадують про якісь права.
показать весь комментарий
05.05.2025 09:50 Ответить
Рускій мір він такий ...
показать весь комментарий
05.05.2025 09:52 Ответить
Це не мір чи війна, це наслідки війни, в Україні час від часу таке відбувається з 2017р
показать весь комментарий
05.05.2025 10:01 Ответить
а чого саме з 2017?
бідненьке, тільки народилося і методичку не вивчило?
показать весь комментарий
05.05.2025 10:09 Ответить
Ти дебіл??? Ні не так, ти - дебіл!!!
показать весь комментарий
05.05.2025 10:51 Ответить
жека, за хамство доплачують чи це ти таке тому, що дебіл і своїх шукаєш ?
показать весь комментарий
05.05.2025 11:47 Ответить
Якщо і є, то це теж наслідки приходу сруского міра.
показать весь комментарий
05.05.2025 10:32 Ответить
Ех, були б у нього гранати...
показать весь комментарий
05.05.2025 09:52 Ответить
... відео заграло б яскравими фарбами )))
показать весь комментарий
05.05.2025 09:55 Ответить
Добре, що в українських військових є гранати🤣🤣🤣
закарпаття забув вже???
показать весь комментарий
05.05.2025 09:59 Ответить
На тобі гранату **** чекати
Пролунав вибух у квартирі в Оболонському районі: здетонувала граната, - Нацполіція Джерело: https://censor.net/ua/n3550411
показать весь комментарий
05.05.2025 10:02 Ответить
Згоден! Без гранат не те шоу!
показать весь комментарий
05.05.2025 11:45 Ответить
Давайте ще, переріжте одне одного як свиней забійних.
показать весь комментарий
05.05.2025 09:53 Ответить
Для тоталітарного режиму такі херої потрібні, щоб холоп боявся на вулицю виходити, а не думав про ціни в магазині, свої права і чим займається вождь
показать весь комментарий
05.05.2025 09:56 Ответить
краще вбив би зараз
показать весь комментарий
05.05.2025 09:57 Ответить
А чого ж, хєрой, не посадив мєнта на пляшку?
показать весь комментарий
05.05.2025 09:57 Ответить
Памятаєте, як сміялися з бусифікації на россії??? Забули???
показать весь комментарий
05.05.2025 09:58 Ответить
шо нє понялі-ета расєя...
показать весь комментарий
05.05.2025 09:59 Ответить
Здається вагон то наш. Скільки майна кацапи собі позабирали.
показать весь комментарий
05.05.2025 10:12 Ответить
К сожалению человечеству не дано понять кто населяет эту недострану, их нельзя назвать даже

животными, чтобы не обидеть последних, нельзя оставлять эту нечисть на земле, иначе не будет

мира и покоя, её нужно только уничтожить.
показать весь комментарий
05.05.2025 10:13 Ответить
Только три, только три зимы,Только три, только три весны Ты в кино, ты в кино с другими не ходи.
показать весь комментарий
05.05.2025 10:14 Ответить
"Собака, що гавкає, - не кусає" (с), тому ці публічні погрози убивством, до яких фігурант відео вочевидь до того не раз вдавався, - це радше гавкіт злої собаки, а не ричання скаженого пса.
Бо в кінці, в останньому епізоді цієї нарізки відео "герой сво" вже здувся, оскільки на нього стали вже щось писати.
Тож, ніяких ілюзій щодо того, що після ймовірної паузи у війні демобілізовані ваньки будуть дестабілізовувати "громадський порядок" на пітьмі і цим підточувати *********** режим, не повинно бути - всі вони приречені тихо бенячити по своїх помешканнях й іноді "качати права" в транспорті відносно безоплатного проїзду.
показать весь комментарий
05.05.2025 10:19 Ответить
Навіщо чекати 4 місяці? Хєрой, мочи в сортірі рускава братушку уже!
показать весь комментарий
05.05.2025 10:24 Ответить
В мире животних
показать весь комментарий
05.05.2025 10:34 Ответить
кацапи
показать весь комментарий
05.05.2025 10:38 Ответить
Поєзд? Та то он "Анну карелину" ретепетиравал!
показать весь комментарий
05.05.2025 11:11 Ответить
Жить московітам, стало краще, жить стало ******, вєсєлєє!!
показать весь комментарий
05.05.2025 12:02 Ответить
 
 