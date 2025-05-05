Пьяный "герой России" устроил дебош в поезде: "Этот придурок, бл#дь, в окно выкинул мой планшет!", - "Отслужу еще 4 месяца, приеду и убью тебя". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пьяный "герой россии" устроил потасовку в вагоне пассажирского поезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, есвеошник выбросил чей-то гаджет в окно и угрожал проводнице убийством.

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