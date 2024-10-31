РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9654 посетителя онлайн
Новости Видео Война
21 339 74

Голый "герой сво" устроил погром в продуктовом магазине оккупированного Енакиево. ВИДЕО

"Герой сво" пришел голым в продуктовый магазин оккупированного Енакиево разогнал покупателей и устроил там беспорядок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, необычного визитера сняла камера наблюдения, установленная в магазине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Герой сво" зарезал женщину в саратовском салоне мобильной связи. ВИДЕО камеры наблюдения 18+

Автор: 

армия РФ (20657) Енакиево (324) магазин (190) русский мир (645)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Це ж той мальчік в трусіках, але вже без трусіков.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:38 Ответить
+35
Відтягнувся по повніи
показать весь комментарий
31.10.2024 14:32 Ответить
+35
Зато без біндер.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відтягнувся по повніи
показать весь комментарий
31.10.2024 14:32 Ответить
Хто ж наркоту запиває горілкою?! Фраєр копійочний
показать весь комментарий
31.10.2024 14:47 Ответить
Шіза косіт наші ряди.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:34 Ответить
Що цікаво, стоять здорові лби, і спостерігають, мабуть євнухи!))
показать весь комментарий
31.10.2024 16:06 Ответить
Мабуть обмежено придатні.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:00 Ответить
Ну ти б відразу кинувся на неадеквата, ага вірю, диванний херой.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:47 Ответить
Ні,стояв би дивився та знімав на телефон як ти...
показать весь комментарий
01.11.2024 07:38 Ответить
а потім сидів за перевищення, воно тобі треба?
показать весь комментарий
01.11.2024 08:51 Ответить
Скрутити і дочекатись поліції не є перевищенням, хоча, по правді, з голим опудалом не дуже хотілося б возитися, огидно)))
показать весь комментарий
01.11.2024 09:37 Ответить
а ви впевнені що ви його скрутите а не він вас покусає та ще мабуть огуляє 😁
з психами все непередбачувано, повірте!
показать весь комментарий
01.11.2024 09:51 Ответить
та то клавіатурний херой, який кожного дня крутить на вулицях неадекватів.
в інтернеті всі херої, а як прийде до справи то добре подумає чи варто лізти у не свою справу.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:11 Ответить
Зато без біндер.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:36 Ответить
Не хоче знову на СВО.... Краще "в дурку"
показать весь комментарий
31.10.2024 14:38 Ответить
здох він у лікарні, від передозу мефедрону (солі)
показать весь комментарий
31.10.2024 14:56 Ответить
... приймав ванну із сіллю?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:00 Ответить
у холодильнику магазину пхав собі солі у всі отвори, проте все одно штирило та не попускало аж до моменту склеювання лаптів
показать весь комментарий
31.10.2024 15:04 Ответить
Під солями нема активної агресії. Там швидше в ступор кидає.
Характерна поза.

показать весь комментарий
31.10.2024 15:49 Ответить
специ-наркологи кажуть про таке:
"Способи вживання мефедрону можуть викликати різні фізіологічні та психологічні реакції, включаючи підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, втрату апетиту, безсоння і навіть психози. Відзначено випадки, коли вживання призвело до суїцидальних настроїв, аритмії та інших серйозних порушень здоров'я"
показать весь комментарий
31.10.2024 15:51 Ответить
то стимулятор типа фену а не "солі"
показать весь комментарий
01.11.2024 08:53 Ответить
під дією мефедрону цей нарік себе ще й порізав (перед тим, як залізти до холодильника)
показать весь комментарий
31.10.2024 15:57 Ответить
Ну, йому стало жарко, кров закипіла, от він її й захотів трохи злити. А щоб охолодитися, поліз до холодильника. Все логічно.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:14 Ответить
Та тож універсальний солдат!))). Він у морозилку вліз щоб охолонути і зцілитися від поранень.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:30 Ответить
Этот на гифке скорее под опиатами
показать весь комментарий
31.10.2024 16:15 Ответить
це він Бейонсе косплеїть коли вона у такий позі гучніші ноти тягне 😁
показать весь комментарий
01.11.2024 08:54 Ответить
Що вони таке курять чи мухомори з блідими поганками просрочені
показать весь комментарий
31.10.2024 14:38 Ответить
Це ж той мальчік в трусіках, але вже без трусіков.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:38 Ответить
А якщо серйозно, то ця істота під мефедроном (так звані солі).
показать весь комментарий
31.10.2024 14:46 Ответить
Під бутіратом у машині з поліцейськими. Робить вигляд, ніби все гаразд.
Але не може згадати своє ім'я і прізвище.

показать весь комментарий
31.10.2024 15:54 Ответить
Гіфка зроблена з ролика в ютубі - https://www.youtube.com/watch?v=lKI54YyImKo
Повне відео ще смішніше за гіфку.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:17 Ответить
А про нашого коли буде?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:05 Ответить
вже ж було в 19, усім зайшло на ура
показать весь комментарий
01.11.2024 08:56 Ответить
Чоловіків там не було, одні гандони і ті втекли))) Шиза всіх кацапів загребе!
показать весь комментарий
31.10.2024 14:38 Ответить
Косить під дурня. Краще сидіти в дурці, аніж сховатись у чорному пакеті
показать весь комментарий
31.10.2024 14:38 Ответить
одночасно написали із Вами про дурку
показать весь комментарий
31.10.2024 14:41 Ответить
вже у пакеті - здох у лікарні від передозу наркоти
показать весь комментарий
31.10.2024 14:58 Ответить
Що ж "великая русская культура" пришла.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:39 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 14:42 Ответить
до речі кацап спаплюжив імідж єнакієво як центра культури вялікага данєцкага агламірата
показать весь комментарий
31.10.2024 14:43 Ответить
Кажуть, Янукович планував перейменувати Київ на ЄнаКієв.
Подумаєш, всього три літери додати. )))

показать весь комментарий
31.10.2024 16:03 Ответить
Дайтє єму сєльодкі.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:43 Ответить
пипец как им рвет крышу от АТАКАМС !!!(((
показать весь комментарий
31.10.2024 14:51 Ответить
Земляк Януковича.
Для Єнакієво це норма.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:55 Ответить
Не голодують в окупації. І аніматори прикольні.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:57 Ответить
Забыл орешки откупные для белочки купить...и она с.ка пришла.Беспощадная
показать весь комментарий
31.10.2024 15:00 Ответить
• ПОМОГИТЕ!!! СНЯТСЯ ХОХЛЫ!!;• Помогите, мне во снах приходят хохлы; • каждую ночь; • они кушают сало и ругают меня; • потому-что я москаль; • я говорю им уходите хохлы; • уходите; • а они не уходят; • что мне делать??.

показать весь комментарий
31.10.2024 15:02 Ответить
Пішов в звільнення, громадянки не мав, а от випить хочеться ось і довелося йти як є
показать весь комментарий
31.10.2024 15:03 Ответить
Квадробєр што лі?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:07 Ответить
Маладец! Апередил салдат НАТЫ...
показать весь комментарий
31.10.2024 15:10 Ответить
Руський мір в усій красі...
показать весь комментарий
31.10.2024 15:10 Ответить
Який "рускій мір", це ж наші колишні громадяни ,а тепер громадяни лугандонії.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:32 Ответить
Начитався пушкіна чи достоєвського. рускій мір *****.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:18 Ответить
От йього штирить - пора вже переходити на лікувальний варіант - а місцева влада ще не прийняла такий закон як Україна. Хріново.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:41 Ответить
Соромно за тих мужиків, що там були, а ще пиз..ть про донецький характер, с...бались за секунду...
показать весь комментарий
31.10.2024 15:46 Ответить
******** - родіна шапкокрада, нічого екстраординарного. "Наши люді" або ж "*** на блюдє"
показать весь комментарий
31.10.2024 16:04 Ответить
не дарма ж даунбаскі дебіли голосували за Йаника.. - наслідки жлобства-дебілізма (зеленського у тому числі) набувають будь-яких форм.. ну, хоть поржалі, ідіоти-какаразніци?..
показать весь комментарий
31.10.2024 16:11 Ответить
Бамбас порожняк нє гоніт.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:17 Ответить
Домбас... ))) Рузьгємірна культура.

показать весь комментарий
31.10.2024 16:27 Ответить
Так це ж суперсолдат з фільму здається з вандамом - все сходиться, голий, і у холодильник заліз
показать весь комментарий
31.10.2024 16:25 Ответить
хфйодирича родіна
показать весь комментарий
31.10.2024 16:27 Ответить
Так тож наші колишні громадяни ,яких "свідки кордонів 91 року " збираються визволяти .
показать весь комментарий
31.10.2024 16:30 Ответить
Нема спокою ї###онутому....
показать весь комментарий
31.10.2024 17:27 Ответить
Человек - мудак.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:57 Ответить
Єнаківський термінатор з машини часу.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:13 Ответить
Скрєпно.)))))))))))))
показать весь комментарий
31.10.2024 19:17 Ответить
косе під універсльного солдата з вандамом
показать весь комментарий
31.10.2024 19:34 Ответить
було вже коли голий головою скло дверей вибивав,це воно ?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:54 Ответить
Это он путина рекламирует
показать весь комментарий
31.10.2024 19:55 Ответить
Если бы не этот герой дамбаса,по магазину бегали бы негры,геи и солдаты НАТО.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:04 Ответить
Здається над ним самиця прикололася, насипавши пекельного перцю в презерватив, в холодильному ларі хЄр охолоджував.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:42 Ответить
Єнакієво... то це Вітя Янукович повернувся після пластичної операції.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:54 Ответить
Тепер можна розіп"яти і без трусіков
показать весь комментарий
01.11.2024 07:45 Ответить
Це квадробінг тільки навпаки. Коли свинособака намагається робити вигляд що воно людина, тільки не дуже розуміє як
показать весь комментарий
01.11.2024 10:05 Ответить
і сміх і гріх). А що в "героя" на мордяці? Кров чи мордяка заклеєна?) Музичка така ще "весёленькая")))
показать весь комментарий
10.12.2024 13:29 Ответить
 
 