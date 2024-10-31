Голый "герой сво" устроил погром в продуктовом магазине оккупированного Енакиево. ВИДЕО
"Герой сво" пришел голым в продуктовый магазин оккупированного Енакиево разогнал покупателей и устроил там беспорядок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, необычного визитера сняла камера наблюдения, установленная в магазине.
з психами все непередбачувано, повірте!
в інтернеті всі херої, а як прийде до справи то добре подумає чи варто лізти у не свою справу.
Характерна поза.
"Способи вживання мефедрону можуть викликати різні фізіологічні та психологічні реакції, включаючи підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, втрату апетиту, безсоння і навіть психози. Відзначено випадки, коли вживання призвело до суїцидальних настроїв, аритмії та інших серйозних порушень здоров'я"
Але не може згадати своє ім'я і прізвище.
Повне відео ще смішніше за гіфку.
дурку
Подумаєш, всього три літери додати. )))
Для Єнакієво це норма.