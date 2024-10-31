Голий "герой сво" влаштував погром у продуктовому магазині окупованого Єнакієвого. ВIДЕО
Голий "герой сво" прийшов до продуктового магазину окупованого Єнакієво розігнав покупців та влаштував там безлад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, незвичайного візитера зафільмувала камера спостереження, встановлена у магазині.
з психами все непередбачувано, повірте!
в інтернеті всі херої, а як прийде до справи то добре подумає чи варто лізти у не свою справу.
Характерна поза.
"Способи вживання мефедрону можуть викликати різні фізіологічні та психологічні реакції, включаючи підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, втрату апетиту, безсоння і навіть психози. Відзначено випадки, коли вживання призвело до суїцидальних настроїв, аритмії та інших серйозних порушень здоров'я"
Але не може згадати своє ім'я і прізвище.
Повне відео ще смішніше за гіфку.
дурку
Подумаєш, всього три літери додати. )))
Для Єнакієво це норма.