Голий "герой сво" влаштував погром у продуктовому магазині окупованого Єнакієвого. ВIДЕО

Голий "герой сво" прийшов до продуктового магазину окупованого Єнакієво розігнав покупців та влаштував там безлад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, незвичайного візитера зафільмувала камера спостереження, встановлена у магазині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Герой сво" зарізав жінку у саратівському салоні мобільного зв’язку. ВIДЕО камери спостереження 18+

армія рф (18810) Єнакієве (37) магазин (392) русский мир (483)
+41
Це ж той мальчік в трусіках, але вже без трусіков.
31.10.2024 14:38 Відповісти
+35
Відтягнувся по повніи
31.10.2024 14:32 Відповісти
+35
Зато без біндер.
31.10.2024 14:36 Відповісти
Відтягнувся по повніи
31.10.2024 14:32 Відповісти
Хто ж наркоту запиває горілкою?! Фраєр копійочний
31.10.2024 14:47 Відповісти
Шіза косіт наші ряди.
31.10.2024 14:34 Відповісти
Що цікаво, стоять здорові лби, і спостерігають, мабуть євнухи!))
31.10.2024 16:06 Відповісти
Мабуть обмежено придатні.
31.10.2024 18:00 Відповісти
Ну ти б відразу кинувся на неадеквата, ага вірю, диванний херой.
31.10.2024 22:47 Відповісти
Ні,стояв би дивився та знімав на телефон як ти...
01.11.2024 07:38 Відповісти
а потім сидів за перевищення, воно тобі треба?
01.11.2024 08:51 Відповісти
Скрутити і дочекатись поліції не є перевищенням, хоча, по правді, з голим опудалом не дуже хотілося б возитися, огидно)))
01.11.2024 09:37 Відповісти
а ви впевнені що ви його скрутите а не він вас покусає та ще мабуть огуляє 😁
з психами все непередбачувано, повірте!
01.11.2024 09:51 Відповісти
та то клавіатурний херой, який кожного дня крутить на вулицях неадекватів.
в інтернеті всі херої, а як прийде до справи то добре подумає чи варто лізти у не свою справу.
01.11.2024 12:11 Відповісти
Зато без біндер.
31.10.2024 14:36 Відповісти
Не хоче знову на СВО.... Краще "в дурку"
31.10.2024 14:38 Відповісти
здох він у лікарні, від передозу мефедрону (солі)
31.10.2024 14:56 Відповісти
... приймав ванну із сіллю?
31.10.2024 15:00 Відповісти
у холодильнику магазину пхав собі солі у всі отвори, проте все одно штирило та не попускало аж до моменту склеювання лаптів
31.10.2024 15:04 Відповісти
Під солями нема активної агресії. Там швидше в ступор кидає.
Характерна поза.

31.10.2024 15:49 Відповісти
специ-наркологи кажуть про таке:
"Способи вживання мефедрону можуть викликати різні фізіологічні та психологічні реакції, включаючи підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, втрату апетиту, безсоння і навіть психози. Відзначено випадки, коли вживання призвело до суїцидальних настроїв, аритмії та інших серйозних порушень здоров'я"
31.10.2024 15:51 Відповісти
то стимулятор типа фену а не "солі"
01.11.2024 08:53 Відповісти
під дією мефедрону цей нарік себе ще й порізав (перед тим, як залізти до холодильника)
31.10.2024 15:57 Відповісти
Ну, йому стало жарко, кров закипіла, от він її й захотів трохи злити. А щоб охолодитися, поліз до холодильника. Все логічно.
31.10.2024 16:14 Відповісти
Та тож універсальний солдат!))). Він у морозилку вліз щоб охолонути і зцілитися від поранень.
31.10.2024 20:30 Відповісти
Этот на гифке скорее под опиатами
31.10.2024 16:15 Відповісти
це він Бейонсе косплеїть коли вона у такий позі гучніші ноти тягне 😁
01.11.2024 08:54 Відповісти
Що вони таке курять чи мухомори з блідими поганками просрочені
31.10.2024 14:38 Відповісти
Це ж той мальчік в трусіках, але вже без трусіков.
31.10.2024 14:38 Відповісти
А якщо серйозно, то ця істота під мефедроном (так звані солі).
31.10.2024 14:46 Відповісти
Під бутіратом у машині з поліцейськими. Робить вигляд, ніби все гаразд.
Але не може згадати своє ім'я і прізвище.

31.10.2024 15:54 Відповісти
Гіфка зроблена з ролика в ютубі - https://www.youtube.com/watch?v=lKI54YyImKo
Повне відео ще смішніше за гіфку.
31.10.2024 16:17 Відповісти
А про нашого коли буде?
31.10.2024 18:05 Відповісти
вже ж було в 19, усім зайшло на ура
01.11.2024 08:56 Відповісти
Чоловіків там не було, одні гандони і ті втекли))) Шиза всіх кацапів загребе!
31.10.2024 14:38 Відповісти
Косить під дурня. Краще сидіти в дурці, аніж сховатись у чорному пакеті
31.10.2024 14:38 Відповісти
одночасно написали із Вами про дурку
31.10.2024 14:41 Відповісти
вже у пакеті - здох у лікарні від передозу наркоти
31.10.2024 14:58 Відповісти
Що ж "великая русская культура" пришла.
31.10.2024 14:39 Відповісти
31.10.2024 14:42 Відповісти
до речі кацап спаплюжив імідж єнакієво як центра культури вялікага данєцкага агламірата
31.10.2024 14:43 Відповісти
Кажуть, Янукович планував перейменувати Київ на ЄнаКієв.
Подумаєш, всього три літери додати. )))

31.10.2024 16:03 Відповісти
Дайтє єму сєльодкі.
31.10.2024 14:43 Відповісти
пипец как им рвет крышу от АТАКАМС !!!(((
31.10.2024 14:51 Відповісти
Земляк Януковича.
Для Єнакієво це норма.
31.10.2024 14:55 Відповісти
Не голодують в окупації. І аніматори прикольні.
31.10.2024 14:57 Відповісти
Забыл орешки откупные для белочки купить...и она с.ка пришла.Беспощадная
31.10.2024 15:00 Відповісти
• ПОМОГИТЕ!!! СНЯТСЯ ХОХЛЫ!!;• Помогите, мне во снах приходят хохлы; • каждую ночь; • они кушают сало и ругают меня; • потому-что я москаль; • я говорю им уходите хохлы; • уходите; • а они не уходят; • что мне делать??.

31.10.2024 15:02 Відповісти
Пішов в звільнення, громадянки не мав, а от випить хочеться ось і довелося йти як є
31.10.2024 15:03 Відповісти
Квадробєр што лі?
31.10.2024 15:07 Відповісти
Маладец! Апередил салдат НАТЫ...
31.10.2024 15:10 Відповісти
Руський мір в усій красі...
31.10.2024 15:10 Відповісти
Який "рускій мір", це ж наші колишні громадяни ,а тепер громадяни лугандонії.
31.10.2024 16:32 Відповісти
Начитався пушкіна чи достоєвського. рускій мір *****.
31.10.2024 15:18 Відповісти
От йього штирить - пора вже переходити на лікувальний варіант - а місцева влада ще не прийняла такий закон як Україна. Хріново.
31.10.2024 15:41 Відповісти
Соромно за тих мужиків, що там були, а ще пиз..ть про донецький характер, с...бались за секунду...
31.10.2024 15:46 Відповісти
******** - родіна шапкокрада, нічого екстраординарного. "Наши люді" або ж "*** на блюдє"
31.10.2024 16:04 Відповісти
не дарма ж даунбаскі дебіли голосували за Йаника.. - наслідки жлобства-дебілізма (зеленського у тому числі) набувають будь-яких форм.. ну, хоть поржалі, ідіоти-какаразніци?..
31.10.2024 16:11 Відповісти
Бамбас порожняк нє гоніт.
31.10.2024 16:17 Відповісти
Домбас... ))) Рузьгємірна культура.

31.10.2024 16:27 Відповісти
Так це ж суперсолдат з фільму здається з вандамом - все сходиться, голий, і у холодильник заліз
31.10.2024 16:25 Відповісти
хфйодирича родіна
31.10.2024 16:27 Відповісти
Так тож наші колишні громадяни ,яких "свідки кордонів 91 року " збираються визволяти .
31.10.2024 16:30 Відповісти
Нема спокою ї###онутому....
31.10.2024 17:27 Відповісти
Человек - мудак.
31.10.2024 17:57 Відповісти
Єнаківський термінатор з машини часу.
31.10.2024 18:13 Відповісти
Скрєпно.)))))))))))))
31.10.2024 19:17 Відповісти
косе під універсльного солдата з вандамом
31.10.2024 19:34 Відповісти
було вже коли голий головою скло дверей вибивав,це воно ?
31.10.2024 19:54 Відповісти
Это он путина рекламирует
31.10.2024 19:55 Відповісти
Если бы не этот герой дамбаса,по магазину бегали бы негры,геи и солдаты НАТО.
31.10.2024 21:04 Відповісти
Здається над ним самиця прикололася, насипавши пекельного перцю в презерватив, в холодильному ларі хЄр охолоджував.
31.10.2024 21:42 Відповісти
Єнакієво... то це Вітя Янукович повернувся після пластичної операції.
31.10.2024 21:54 Відповісти
Тепер можна розіп"яти і без трусіков
01.11.2024 07:45 Відповісти
Це квадробінг тільки навпаки. Коли свинособака намагається робити вигляд що воно людина, тільки не дуже розуміє як
01.11.2024 10:05 Відповісти
і сміх і гріх). А що в "героя" на мордяці? Кров чи мордяка заклеєна?) Музичка така ще "весёленькая")))
10.12.2024 13:29 Відповісти
 
 