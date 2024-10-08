"Герой сво" зарізав жінку у саратівському салоні мобільного зв’язку. ВIДЕО камери спостереження 18+

У російському Саратові 35-річний "герой сво" Азамат Іскалієв зарізав свою подругу у салоні мобільного зв'язку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, напад на жінку зафільмувала камера спостереження магазину. За інформацією соцмереж, жінка запропонувала покласти край їхнім стосункам.

У 2021 році Іскалієв убив власну дружину, яка висловила бажання розлучитися із ним, і отримав 9 років в'язниці. Потім підписав контракт із російським Міноборони та повернувся до Саратова після участі у війні в Україні.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

