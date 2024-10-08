УКР
"Герой сво" зарізав жінку у саратівському салоні мобільного зв’язку. ВIДЕО камери спостереження 18+

У російському Саратові 35-річний "герой сво" Азамат Іскалієв зарізав свою подругу у салоні мобільного зв'язку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, напад на жінку зафільмувала камера спостереження магазину. За інформацією соцмереж, жінка запропонувала покласти край їхнім стосункам.

У 2021 році Іскалієв убив власну дружину, яка висловила бажання розлучитися із ним, і отримав 9 років в'язниці. Потім підписав контракт із російським Міноборони та повернувся до Саратова після участі у війні в Україні.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Герой сво" прийшов голим у тамбовський магазин і б’ється головою у закриті двері: "Мамочка! Че делать-то!? #бать у него голова вообще!!!". ВIДЕО

армія рф (18528) Саратов (22) вбивство (3156) русский мир (482)
+27
Одной свиноматкой меньше...
08.10.2024 16:42 Відповісти
+27
чем больше они себя там покрошат - тем нам легче
08.10.2024 16:43 Відповісти
+24
На тому світі буде дякувати *****. Мабуть ще і голосувала за нього. Отримала подяку
08.10.2024 16:44 Відповісти
Мабуть з бараном переплутав
08.10.2024 16:38 Відповісти
Башмак Тапкоєв руліт рашей!
08.10.2024 16:39 Відповісти
Да нет,- Ушат Помоев!
08.10.2024 16:58 Відповісти
Рєкорд Надоєв, Рулон Обоєв
08.10.2024 17:21 Відповісти
чудова новина.
08.10.2024 16:41 Відповісти
Одной свиноматкой меньше...
чем больше они себя там покрошат - тем нам легче
08.10.2024 16:44 Відповісти
любити по кацапськи
08.10.2024 16:44 Відповісти
На тому світі буде дякувати *****. Мабуть ще і голосувала за нього. Отримала подяку
довгенько верещала ...мабуть шматками кремсав
08.10.2024 16:45 Відповісти
кільцями
08.10.2024 16:47 Відповісти
щось він довго вовтузився
най ще зо два десятка рашистських свиноматок заріже, тіко швидше
08.10.2024 16:46 Відповісти
Что не смеётесь, не поняли, да? Он её там чпокал, это Россия!Поэтому долго.
08.10.2024 17:14 Відповісти
шкода, що другу так теж не "відчпокал" - ту, яка з воплями втекла
молода, ще може рашистських пі@арчуків понаробляти
краще б він її наздогнав та своєю фінкою теж "відчпокав"
08.10.2024 17:43 Відповісти
він зайнятий був, оргазмував на почві переляку
08.10.2024 17:47 Відповісти
А на що не рекомендується дивитися людям з нестійкою психікою? На двері,які теліпаються туди-сюди?
08.10.2024 16:48 Відповісти
Звук включіть - хорор !
08.10.2024 18:41 Відповісти
Звук було ввімкнено...Ніяк. Скомпонований кліп,де верещали курські свиноматки коли наші туди зайшли справив більше враження. Сміявся до сліз.👍
08.10.2024 19:08 Відповісти
а мог бы и кувалдой по голове обнулить любимую
08.10.2024 16:49 Відповісти
Азамат (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. عظمت‎) - «величие»
08.10.2024 16:50 Відповісти
От вони ще падли з фронту повертаються..
08.10.2024 16:54 Відповісти
Такого кадра на росії на вакансію завуча в школу без співбесіди візьмуть.
08.10.2024 16:55 Відповісти
Зарізав, посидів, на війну, зарізав, посидів...... Коловорот якійсь. Да і ху...Лу бажаю щоб це день народження було останнє, а ліпше з ранку на концерт кабзону
08.10.2024 17:00 Відповісти
Зараз і завжди... асвабадітєль возвращаєтся.... акції поховальних контор зростають
08.10.2024 17:01 Відповісти
Коли вбивають чоловіка - вбивають минуле... Коли гине жінка - гине майбутнє... Поздоровляємо, кацапи! На одну "рожалку" у вас менше стало. І ми до цього стосунку не маємо - ви самі непогано справляєтеся...
08.10.2024 17:08 Відповісти
на дві, читай статті а не заголовки
08.10.2024 17:40 Відповісти
браво!
08.10.2024 17:23 Відповісти
Не розумію, що повинно бути в голові у цієї ТП...Якесь занюхане, дрищувате чмо. Ніщеброд...Колишній зек, відсидів за вбивство дружини. Воював і, напевне, має проблеми з кукухою... І з таким будувати відносини? Невже там з мужиками такий напряг, що баби кидаються на першого зустрічного?
08.10.2024 17:26 Відповісти
Так там же ж написано шо вона з ним розталась
08.10.2024 18:24 Відповісти
Я возмущен! Почему одну???
08.10.2024 17:27 Відповісти
всего две, читай статью.
08.10.2024 17:45 Відповісти
Рускій мір...
08.10.2024 17:30 Відповісти
Треба це відео по расєї 24 нашім хакерам запустити...
08.10.2024 17:32 Відповісти
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
=============
Шутники на Цензоре. Єто можно смотреть вечно! Особенно прикольна концовка. Подкажите, а кто автор музыки?
08.10.2024 17:32 Відповісти
незабаром Азамат почне проводити уроки мужності для першокласників у школах Росії
08.10.2024 17:44 Відповісти
Чорно*опий рузге мир.
08.10.2024 17:49 Відповісти
отличный результат путинской шизофрении , просто на 5 с плюсом !!! а как вы хотели ??? все по плану !!
08.10.2024 18:00 Відповісти
На одну одноклітинну самку менш.....
08.10.2024 18:30 Відповісти
він комісований був, чи як?
08.10.2024 18:38 Відповісти
...А мені подобається як вона кричить...подихає...менти не приїзджають..люди не суєтяться..всім пох-уй...а мені так воно весело по приколу
08.10.2024 18:38 Відповісти
Перша вибігла - вже хто-небуть міг прибігти.
08.10.2024 18:43 Відповісти
З ранку бачив це відео, де хЕрой еСвЄоО закецав руцькую самицю, там ще було фото, де вона вже на ношах відпочиває з перерізаною горлянкою, наче авЄчка для шурпи.
08.10.2024 19:01 Відповісти
все правильно зробив, аби тільки не зупинявся.
08.10.2024 19:20 Відповісти
Все ответят за свои поступки -И те кто убивал и те кто одобрял убийство
08.10.2024 19:21 Відповісти
І побачив Господь, що велике розбещення людей на землі, і що всі думки та думки серця їхнього були зло кожного разу;
І розкаявся Господь, що створив людину на землі, і засмутився в серці Своїм.
сказав Господь: Винищу з лиця землі людей, яких Я створив, від людини до худоби, і гадів і птахів небесних винищу, бо Я покаявся, що їх створив.
08.10.2024 19:27 Відповісти
Це він тобі особисто сказав?
08.10.2024 21:04 Відповісти
дай бог дожити до того дня що таке було у кожнома навіть най віддленішому селі рашки .в містах щоб у кожному кварталі.
08.10.2024 20:24 Відповісти
До чего же противно верещит эта самка. В подсобке камеры небыло, самое интересное осталось за кадром. Он её отпердолил, перед тем как прикончить или нет ? В общем, тема любви по русски не раскрыта. Передайте Азамату, пусть снимет ещё один дубль.
08.10.2024 21:01 Відповісти
Ну нормально все, нельзя останавливаться на достигнутом… а он думал самка его ждать будет с зоны, а потом с войнушки??? Пусть идет всем самкам отомстит в рф. Если сбор объявят на рейд, можно и скинуться, но результат надо предъявить и сразу переводчик на карту))) все довольн
08.10.2024 21:11 Відповісти
Расияне кушайте обляпайтесь!
09.10.2024 15:34 Відповісти
 
 