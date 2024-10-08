"Герой сво" зарізав жінку у саратівському салоні мобільного зв’язку. ВIДЕО камери спостереження 18+
У російському Саратові 35-річний "герой сво" Азамат Іскалієв зарізав свою подругу у салоні мобільного зв'язку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, напад на жінку зафільмувала камера спостереження магазину. За інформацією соцмереж, жінка запропонувала покласти край їхнім стосункам.
У 2021 році Іскалієв убив власну дружину, яка висловила бажання розлучитися із ним, і отримав 9 років в'язниці. Потім підписав контракт із російським Міноборони та повернувся до Саратова після участі у війні в Україні.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
най ще зо два десятка рашистських свиноматок заріже, тіко швидше
молода, ще може рашистських пі@арчуків понаробляти
краще б він її наздогнав та своєю фінкою теж "відчпокав"
=============
Шутники на Цензоре. Єто можно смотреть вечно! Особенно прикольна концовка. Подкажите, а кто автор музыки?
І розкаявся Господь, що створив людину на землі, і засмутився в серці Своїм.
сказав Господь: Винищу з лиця землі людей, яких Я створив, від людини до худоби, і гадів і птахів небесних винищу, бо Я покаявся, що їх створив.