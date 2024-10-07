УКР
"Герой сво" прийшов голим у тамбовський магазин і б’ється головою у закриті двері: "Мамочка! Че делать-то!? #бать у него голова вообще!!!". ВIДЕО

"Герой сво", який повернувся у свій рідний Тамбов, прийшов до місцевого магазину голим та намагався відкрити двері, б'ючись у них головою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, чути голос наляканої продавчині та видно "героя", що лупцює двері головою. Судячи по запису, такий спосіб відкривання дверей досить ефективний - скло на них вже дало тріщину і ось-ось розіб'ється.

Дивіться: "Герой СВО" показує геніталії пасажирам тролейбуса у російському Волгограді. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія відправила з Тамбова на війну в Україні 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Топ коментарі
+35
Чьо дєлать? Кабилє хер прідєлатььььь
показати весь коментар
07.10.2024 10:07 Відповісти
+34
Там не водки. Рашисты своих вояк пичкают наркотой перед штурмами. За последствия же они не думали, что будет когда сотни тысяч обезумевших нарколыг вернутся дамой
показати весь коментар
07.10.2024 10:16 Відповісти
+30
******** як у кіно наче, зомбі довбеться
показати весь коментар
07.10.2024 10:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чьо дєлать? Кабилє хер прідєлатььььь
показати весь коментар
07.10.2024 10:07 Відповісти
Це тамбов, дєтка
показати весь коментар
07.10.2024 10:13 Відповісти
Следующая станция - Тагил.
показати весь коментар
07.10.2024 10:18 Відповісти
...сильодки хтів, закусить шмурдяк
показати весь коментар
07.10.2024 10:50 Відповісти
Чо дєлать, чо дєлать... Водкі єму дать - трохи попустить
показати весь коментар
07.10.2024 10:07 Відповісти
Там не водки. Рашисты своих вояк пичкают наркотой перед штурмами. За последствия же они не думали, что будет когда сотни тысяч обезумевших нарколыг вернутся дамой
показати весь коментар
07.10.2024 10:16 Відповісти
Нащо їм думати? ВОНИ ЗНАЛИ. Рівень наркоманії "до 1980 року" і "після 1982 року" в совку - це дві великі різниці. Бо з Афганістану почали повертатися десятки тисяч пацанів, які сьогодні відшкрібали мізки своїх товарищів з автоматів, а завтра лупили з "утьоса" по цивільним за наказом. І більшість з них повернулась з Афгану наркоманами. Що автоматично потягнуло за собою мережу розповсюдження тощо.

Тож які будуть наслідки масової наркоманії у підрозділах окупаційної армії - всі там знали і знають.

Просто для них це ... норма.
показати весь коментар
07.10.2024 13:40 Відповісти
Слабо! - як сонна муха об шибку
показати весь коментар
07.10.2024 10:08 Відповісти
Чё делать та?... Потчевать хероя!
показати весь коментар
07.10.2024 10:08 Відповісти
******** як у кіно наче, зомбі довбеться
показати весь коментар
07.10.2024 10:10 Відповісти
Воно й є зомбі.
показати весь коментар
07.10.2024 10:12 Відповісти
Vo vo , skora hadiachie mertveci budut realnastiu v ********** , novi sezon seriala .
показати весь коментар
07.10.2024 10:13 Відповісти
I glavnoie , specefekti i aktiori na halavu !
показати весь коментар
07.10.2024 10:15 Відповісти
прийшов за черговою дозою...рашистів стовідсотково садять на наркоту
показати весь коментар
07.10.2024 10:10 Відповісти
Та сто відсотків - справа товариша сталіна на болотах процвітає..у другу світову, що Німеччина, що радянський союз застосовували первитин (метамфетамин), все універсалтних солдатів створити намагались. То що зараз заважає використовувати війну, як полігон для розробки та застосування таких препаратів..

Он оте - і є результатом такого експрерименту..зомболенд..
показати весь коментар
07.10.2024 10:21 Відповісти
Не тільки! Там таких багато!
У 80-ті після вживаня антистатика (сухий період Горбі),та інших заміників,скільки таких дітей наробили?!
За вживаня багато чого чув,але за антистатік "ЛАНА" вперше почув саме на тамбені.
Навіть рецепт дівчина розповіла! В мене очі стали завбільшки за окуляри,а щелепа майже по підлозі застрибала!
показати весь коментар
07.10.2024 10:32 Відповісти
А про "Три фу-фу" теж не чув? На півлітровий кухоль пива - три "пшики" "Дихлофосу" Бачив таке в Саратові, коли заїхали перекусить у придорожну "забігайлівку". Та й крім "Лани", великим попитом користувався очисник для дзеркал. Балон голубого кольору з намальованими сніжинками... Пробивали дірку в кришці сколихували і ставили на п"ять хвилин - щоб газ вийшов.. А потім пили......Сантехніки в казармі міняли батарею. Зняли панелі з полірованої меблевої плити, і поклали поряд. А тут якраз обід. Послали "гінця" у магазин. Днювальний розказував: Приніс три флакони. Розбовтали і пить почали. Одному "не в те горло пішло". Пирхнув і сплюнув. Плювок попав на поліровку. Поліровка "пішла пухирями"....
показати весь коментар
07.10.2024 11:33 Відповісти
"Три фу-фу" сам бачив,тільки не Саратові,а Ворнежі у забігайловці(гучна назва "кафе" біля заводу).
показати весь коментар
07.10.2024 12:32 Відповісти
Nu nada bilo pustit v hatu , on vam bi vsio raziasnil ...
показати весь коментар
07.10.2024 10:11 Відповісти
Он би сделал продавщіцу счастлівой мамой закончєнного дебільонка.
А может, і двойні.
показати весь коментар
07.10.2024 10:49 Відповісти
мамачка чьо дєлать чьо дєлать та...-дура встрєчай еліту...
показати весь коментар
07.10.2024 10:11 Відповісти
гЄроя АсвАбадітьЄля, мля
показати весь коментар
07.10.2024 10:15 Відповісти
Так ето же герой сво и будущий директор школы. Пустите асвабадителя. Он хочет вас всех асвабадить. Иначе сядете за дискридитацию розийской армии
показати весь коментар
07.10.2024 10:14 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 10:14 Відповісти
Це вагнерівський вишкіл ,( каких класных пацанов дядя Женя воспитал).
показати весь коментар
07.10.2024 10:59 Відповісти
Чё делать то?От же ж ************ кацапская.Взять в Руки портрет путина,открыть дверь и обслужить ветерана со всеми причитающимися ему почестями.Если ветерану захочется-отдать ему честь,облобызать и предоставить плотские утехи.Ты когда за путена голосовала-думала всё будет иначе?Гойда.
показати весь коментар
07.10.2024 10:16 Відповісти
..
показати весь коментар
07.10.2024 10:18 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 18:54 Відповісти
Тарзан вже не той((
показати весь коментар
07.10.2024 10:22 Відповісти
Чо делать? Кол осиновый забивать!
показати весь коментар
07.10.2024 10:22 Відповісти
zомбі наступають
показати весь коментар
07.10.2024 10:22 Відповісти
Яка міцна голова
показати весь коментар
07.10.2024 10:27 Відповісти
То не голова, то подовження шиї.
показати весь коментар
07.10.2024 10:36 Відповісти
Він просто туди їжу засовує ))
показати весь коментар
07.10.2024 10:57 Відповісти
Тупо виведені шляхом генетичних експериментів зомбаки. Кацапстан-оселя зла в реальності. Викликайте Мілу Йовович.
показати весь коментар
07.10.2024 10:28 Відповісти
чО делать? - сАйдитесь где-А пасередине.. Зеля-**********-ОдносрАчна знае..
показати весь коментар
07.10.2024 10:32 Відповісти
Кто сказал, что бєзполєзно
Біться головой об стєну.
Хлоп - на лоб глаза полєзлі
Лоб становітся крємєнним.

Класика рос.року
показати весь коментар
07.10.2024 10:33 Відповісти
Що робити, що робити?
Ставки робити - що першим розіб'ється: двері чи макітра!
показати весь коментар
07.10.2024 10:36 Відповісти
Что делать?Разогнаться и втащить головой по стеклу с обратной стороны,тогда он поймет что е.бны все,а не он один и его попустит.
показати весь коментар
07.10.2024 10:39 Відповісти
Можно отправлять на кинофестиваль в Канаду, - "Руzzкие на войне после сво" 🤪🧟‍♂️
показати весь коментар
07.10.2024 10:43 Відповісти
о ***.новая *************** элита!по ходу будущий министр культуры на болотах.
показати весь коментар
07.10.2024 10:44 Відповісти
Хлопєц прийшов до дівчини шоб познайомитись , запросити її на каву , а вона питає - что дєлать .!?
показати весь коментар
07.10.2024 10:46 Відповісти
Це терминатор телепартірувався ( мне нужна одежда и бутылка водки).
В мінтуру не намагались зателефонувати,чи даремно?
показати весь коментар
07.10.2024 10:49 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 10:50 Відповісти
Лучше соли еще, да побольше!
показати весь коментар
07.10.2024 11:18 Відповісти
Відправити його до Трампа.
Вони домовляться.
показати весь коментар
07.10.2024 10:51 Відповісти
Тринадцатый ты??? уже выпустили из каталажки?
показати весь коментар
07.10.2024 11:19 Відповісти
Треба цей флешмоб по всій кацапії запустити!
показати весь коментар
07.10.2024 11:20 Відповісти
Как "Что Делать" ????

Впустить и Размножаться !!!!
показати весь коментар
07.10.2024 11:21 Відповісти
Чо дєлать чо дєлать, зустрічайте з "мамачкай" хероя, розкіньте ноги.
показати весь коментар
07.10.2024 11:24 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 11:27 Відповісти
Шариков вышел из-под наркоза
показати весь коментар
07.10.2024 11:29 Відповісти
Герой Расии!
показати весь коментар
07.10.2024 11:31 Відповісти
раісся, впердє!
показати весь коментар
07.10.2024 11:33 Відповісти
чё делать? снимать трусы и бегать!
показати весь коментар
07.10.2024 11:36 Відповісти
На "сво" натренувався.
показати весь коментар
07.10.2024 12:08 Відповісти
"Эта паследствия сво ,детка . А ты думала, фан пуйла прарывается на избирательный участак?"
показати весь коментар
07.10.2024 12:44 Відповісти
Тамбовський вовк
показати весь коментар
07.10.2024 13:59 Відповісти
Что делать? Закрыть входную дверь со стороны улицы и собирать деньги с местной популяции за просмотр Katsapus asvabaditilus.
показати весь коментар
07.10.2024 14:04 Відповісти
Проза кацапського ''битія''...
показати весь коментар
07.10.2024 14:20 Відповісти
Абсолютно типова поведінка типової кацапні. Шо не так?
показати весь коментар
07.10.2024 18:05 Відповісти
Це, коли ти звик в Україні, що можеш вдертися в любий магазин та взагалі куди хочеш - а тут така херня.
показати весь коментар
07.10.2024 20:59 Відповісти
Мальчік бєз трусікафф втік від кадирівців.
показати весь коментар
08.10.2024 17:07 Відповісти
 
 