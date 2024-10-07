"Герой сво" прийшов голим у тамбовський магазин і б’ється головою у закриті двері: "Мамочка! Че делать-то!? #бать у него голова вообще!!!". ВIДЕО
"Герой сво", який повернувся у свій рідний Тамбов, прийшов до місцевого магазину голим та намагався відкрити двері, б'ючись у них головою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, чути голос наляканої продавчині та видно "героя", що лупцює двері головою. Судячи по запису, такий спосіб відкривання дверей досить ефективний - скло на них вже дало тріщину і ось-ось розіб'ється.
Увага! Ненормативна лексика!
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія відправила з Тамбова на війну в Україні 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини, - Генштаб ЗСУ
Топ коментарі
+35 vsbu vsbu
показати весь коментар07.10.2024 10:07 Відповісти Посилання
+34 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар07.10.2024 10:16 Відповісти Посилання
+30 Владэк
показати весь коментар07.10.2024 10:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тож які будуть наслідки масової наркоманії у підрозділах окупаційної армії - всі там знали і знають.
Просто для них це ... норма.
Он оте - і є результатом такого експрерименту..зомболенд..
У 80-ті після вживаня антистатика (сухий період Горбі),та інших заміників,скільки таких дітей наробили?!
За вживаня багато чого чув,але за антистатік "ЛАНА" вперше почув саме на тамбені.
Навіть рецепт дівчина розповіла! В мене очі стали завбільшки за окуляри,а щелепа майже по підлозі застрибала!
А может, і двойні.
Біться головой об стєну.
Хлоп - на лоб глаза полєзлі
Лоб становітся крємєнним.
Класика рос.року
Ставки робити - що першим розіб'ється: двері чи макітра!
на войнепосле сво" 🤪🧟♂️
В мінтуру не намагались зателефонувати,чи даремно?
Вони домовляться.
Впустить и Размножаться !!!!