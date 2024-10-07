"Герой сво" прийшов голим у тамбовський магазин і б’ється головою у закриті двері: "Мамочка! Че делать-то!? #бать у него голова вообще!!!". ВIДЕО

"Герой сво", який повернувся у свій рідний Тамбов, прийшов до місцевого магазину голим та намагався відкрити двері, б'ючись у них головою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, чути голос наляканої продавчині та видно "героя", що лупцює двері головою. Судячи по запису, такий спосіб відкривання дверей досить ефективний - скло на них вже дало тріщину і ось-ось розіб'ється.

Увага! Ненормативна лексика!

