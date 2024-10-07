"Герой сво" пришел голым в тамбовский магазин и бьется головой в закрытую дверь: "Мамочка! Че делать-то!? #бать у него голова вообще!!!". ВИДЕО
Вернувшийся в свой родной Тамбов "Герой сво" пришел в местный магазин голым и пытался открыть дверь, ударяясь в нее головой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях слышен голос напуганной продавщицы и видно "героя", который лупит дверь головой. Судя по записи, такой способ открывания дверей достаточно эффективен - стекло на них уже дало трещину и вот-вот разобьется.
Внимание! Ненормативная лексика!
Тож які будуть наслідки масової наркоманії у підрозділах окупаційної армії - всі там знали і знають.
Просто для них це ... норма.
Он оте - і є результатом такого експрерименту..зомболенд..
У 80-ті після вживаня антистатика (сухий період Горбі),та інших заміників,скільки таких дітей наробили?!
За вживаня багато чого чув,але за антистатік "ЛАНА" вперше почув саме на тамбені.
Навіть рецепт дівчина розповіла! В мене очі стали завбільшки за окуляри,а щелепа майже по підлозі застрибала!
А может, і двойні.
Біться головой об стєну.
Хлоп - на лоб глаза полєзлі
Лоб становітся крємєнним.
Класика рос.року
Ставки робити - що першим розіб'ється: двері чи макітра!
на войнепосле сво" 🤪🧟♂️
В мінтуру не намагались зателефонувати,чи даремно?
Вони домовляться.
Впустить и Размножаться !!!!