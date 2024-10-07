"Герой сво" пришел голым в тамбовский магазин и бьется головой в закрытую дверь: "Мамочка! Че делать-то!? #бать у него голова вообще!!!". ВИДЕО

Вернувшийся в свой родной Тамбов "Герой сво" пришел в местный магазин голым и пытался открыть дверь, ударяясь в нее головой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях слышен голос напуганной продавщицы и видно "героя", который лупит дверь головой. Судя по записи, такой способ открывания дверей достаточно эффективен - стекло на них уже дало трещину и вот-вот разобьется.

Смотрите также: "Герой СВО" показывает гениталии пассажирам троллейбуса в российском Волгограде. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: РФ планирует ежегодно набирать в армию 225 тысяч контрактников, - ЦПД