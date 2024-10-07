РУС
21 313 65

"Герой сво" пришел голым в тамбовский магазин и бьется головой в закрытую дверь: "Мамочка! Че делать-то!? #бать у него голова вообще!!!". ВИДЕО

Вернувшийся в свой родной Тамбов "Герой сво" пришел в местный магазин голым и пытался открыть дверь, ударяясь в нее головой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях слышен голос напуганной продавщицы и видно "героя", который лупит дверь головой. Судя по записи, такой способ открывания дверей достаточно эффективен - стекло на них уже дало трещину и вот-вот разобьется.

Внимание! Ненормативная лексика!

Автор: 

армия РФ (20375) магазин (190) секс (362) Тамбов (6)
Топ комментарии
+35
Чьо дєлать? Кабилє хер прідєлатььььь
показать весь комментарий
07.10.2024 10:07 Ответить
+34
Там не водки. Рашисты своих вояк пичкают наркотой перед штурмами. За последствия же они не думали, что будет когда сотни тысяч обезумевших нарколыг вернутся дамой
показать весь комментарий
07.10.2024 10:16 Ответить
+30
******** як у кіно наче, зомбі довбеться
показать весь комментарий
07.10.2024 10:10 Ответить
Чьо дєлать? Кабилє хер прідєлатььььь
показать весь комментарий
07.10.2024 10:07 Ответить
Це тамбов, дєтка
показать весь комментарий
07.10.2024 10:13 Ответить
Следующая станция - Тагил.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:18 Ответить
...сильодки хтів, закусить шмурдяк
показать весь комментарий
07.10.2024 10:50 Ответить
Чо дєлать, чо дєлать... Водкі єму дать - трохи попустить
показать весь комментарий
07.10.2024 10:07 Ответить
Там не водки. Рашисты своих вояк пичкают наркотой перед штурмами. За последствия же они не думали, что будет когда сотни тысяч обезумевших нарколыг вернутся дамой
показать весь комментарий
07.10.2024 10:16 Ответить
Нащо їм думати? ВОНИ ЗНАЛИ. Рівень наркоманії "до 1980 року" і "після 1982 року" в совку - це дві великі різниці. Бо з Афганістану почали повертатися десятки тисяч пацанів, які сьогодні відшкрібали мізки своїх товарищів з автоматів, а завтра лупили з "утьоса" по цивільним за наказом. І більшість з них повернулась з Афгану наркоманами. Що автоматично потягнуло за собою мережу розповсюдження тощо.

Тож які будуть наслідки масової наркоманії у підрозділах окупаційної армії - всі там знали і знають.

Просто для них це ... норма.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:40 Ответить
Слабо! - як сонна муха об шибку
показать весь комментарий
07.10.2024 10:08 Ответить
Чё делать та?... Потчевать хероя!
показать весь комментарий
07.10.2024 10:08 Ответить
******** як у кіно наче, зомбі довбеться
показать весь комментарий
07.10.2024 10:10 Ответить
Воно й є зомбі.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:12 Ответить
Vo vo , skora hadiachie mertveci budut realnastiu v ********** , novi sezon seriala .
показать весь комментарий
07.10.2024 10:13 Ответить
I glavnoie , specefekti i aktiori na halavu !
показать весь комментарий
07.10.2024 10:15 Ответить
прийшов за черговою дозою...рашистів стовідсотково садять на наркоту
показать весь комментарий
07.10.2024 10:10 Ответить
Та сто відсотків - справа товариша сталіна на болотах процвітає..у другу світову, що Німеччина, що радянський союз застосовували первитин (метамфетамин), все універсалтних солдатів створити намагались. То що зараз заважає використовувати війну, як полігон для розробки та застосування таких препаратів..

Он оте - і є результатом такого експрерименту..зомболенд..
показать весь комментарий
07.10.2024 10:21 Ответить
Не тільки! Там таких багато!
У 80-ті після вживаня антистатика (сухий період Горбі),та інших заміників,скільки таких дітей наробили?!
За вживаня багато чого чув,але за антистатік "ЛАНА" вперше почув саме на тамбені.
Навіть рецепт дівчина розповіла! В мене очі стали завбільшки за окуляри,а щелепа майже по підлозі застрибала!
показать весь комментарий
07.10.2024 10:32 Ответить
А про "Три фу-фу" теж не чув? На півлітровий кухоль пива - три "пшики" "Дихлофосу" Бачив таке в Саратові, коли заїхали перекусить у придорожну "забігайлівку". Та й крім "Лани", великим попитом користувався очисник для дзеркал. Балон голубого кольору з намальованими сніжинками... Пробивали дірку в кришці сколихували і ставили на п"ять хвилин - щоб газ вийшов.. А потім пили......Сантехніки в казармі міняли батарею. Зняли панелі з полірованої меблевої плити, і поклали поряд. А тут якраз обід. Послали "гінця" у магазин. Днювальний розказував: Приніс три флакони. Розбовтали і пить почали. Одному "не в те горло пішло". Пирхнув і сплюнув. Плювок попав на поліровку. Поліровка "пішла пухирями"....
показать весь комментарий
07.10.2024 11:33 Ответить
"Три фу-фу" сам бачив,тільки не Саратові,а Ворнежі у забігайловці(гучна назва "кафе" біля заводу).
показать весь комментарий
07.10.2024 12:32 Ответить
Nu nada bilo pustit v hatu , on vam bi vsio raziasnil ...
показать весь комментарий
07.10.2024 10:11 Ответить
Он би сделал продавщіцу счастлівой мамой закончєнного дебільонка.
А может, і двойні.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:49 Ответить
мамачка чьо дєлать чьо дєлать та...-дура встрєчай еліту...
показать весь комментарий
07.10.2024 10:11 Ответить
гЄроя АсвАбадітьЄля, мля
показать весь комментарий
07.10.2024 10:15 Ответить
Так ето же герой сво и будущий директор школы. Пустите асвабадителя. Он хочет вас всех асвабадить. Иначе сядете за дискридитацию розийской армии
показать весь комментарий
07.10.2024 10:14 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 10:14 Ответить
Це вагнерівський вишкіл ,( каких класных пацанов дядя Женя воспитал).
показать весь комментарий
07.10.2024 10:59 Ответить
Чё делать то?От же ж ************ кацапская.Взять в Руки портрет путина,открыть дверь и обслужить ветерана со всеми причитающимися ему почестями.Если ветерану захочется-отдать ему честь,облобызать и предоставить плотские утехи.Ты когда за путена голосовала-думала всё будет иначе?Гойда.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:16 Ответить
..
показать весь комментарий
07.10.2024 10:18 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 18:54 Ответить
Тарзан вже не той((
показать весь комментарий
07.10.2024 10:22 Ответить
Чо делать? Кол осиновый забивать!
показать весь комментарий
07.10.2024 10:22 Ответить
zомбі наступають
показать весь комментарий
07.10.2024 10:22 Ответить
Яка міцна голова
показать весь комментарий
07.10.2024 10:27 Ответить
То не голова, то подовження шиї.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:36 Ответить
Він просто туди їжу засовує ))
показать весь комментарий
07.10.2024 10:57 Ответить
Тупо виведені шляхом генетичних експериментів зомбаки. Кацапстан-оселя зла в реальності. Викликайте Мілу Йовович.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:28 Ответить
чО делать? - сАйдитесь где-А пасередине.. Зеля-**********-ОдносрАчна знае..
показать весь комментарий
07.10.2024 10:32 Ответить
Кто сказал, что бєзполєзно
Біться головой об стєну.
Хлоп - на лоб глаза полєзлі
Лоб становітся крємєнним.

Класика рос.року
показать весь комментарий
07.10.2024 10:33 Ответить
Що робити, що робити?
Ставки робити - що першим розіб'ється: двері чи макітра!
показать весь комментарий
07.10.2024 10:36 Ответить
Что делать?Разогнаться и втащить головой по стеклу с обратной стороны,тогда он поймет что е.бны все,а не он один и его попустит.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:39 Ответить
Можно отправлять на кинофестиваль в Канаду, - "Руzzкие на войне после сво" 🤪🧟‍♂️
показать весь комментарий
07.10.2024 10:43 Ответить
о ***.новая *************** элита!по ходу будущий министр культуры на болотах.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:44 Ответить
Хлопєц прийшов до дівчини шоб познайомитись , запросити її на каву , а вона питає - что дєлать .!?
показать весь комментарий
07.10.2024 10:46 Ответить
Це терминатор телепартірувався ( мне нужна одежда и бутылка водки).
В мінтуру не намагались зателефонувати,чи даремно?
показать весь комментарий
07.10.2024 10:49 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 10:50 Ответить
Лучше соли еще, да побольше!
показать весь комментарий
07.10.2024 11:18 Ответить
Відправити його до Трампа.
Вони домовляться.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:51 Ответить
Тринадцатый ты??? уже выпустили из каталажки?
показать весь комментарий
07.10.2024 11:19 Ответить
Треба цей флешмоб по всій кацапії запустити!
показать весь комментарий
07.10.2024 11:20 Ответить
Как "Что Делать" ????

Впустить и Размножаться !!!!
показать весь комментарий
07.10.2024 11:21 Ответить
Чо дєлать чо дєлать, зустрічайте з "мамачкай" хероя, розкіньте ноги.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:24 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 11:27 Ответить
Шариков вышел из-под наркоза
показать весь комментарий
07.10.2024 11:29 Ответить
Герой Расии!
показать весь комментарий
07.10.2024 11:31 Ответить
раісся, впердє!
показать весь комментарий
07.10.2024 11:33 Ответить
чё делать? снимать трусы и бегать!
показать весь комментарий
07.10.2024 11:36 Ответить
На "сво" натренувався.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:08 Ответить
"Эта паследствия сво ,детка . А ты думала, фан пуйла прарывается на избирательный участак?"
показать весь комментарий
07.10.2024 12:44 Ответить
Тамбовський вовк
показать весь комментарий
07.10.2024 13:59 Ответить
Что делать? Закрыть входную дверь со стороны улицы и собирать деньги с местной популяции за просмотр Katsapus asvabaditilus.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:04 Ответить
Проза кацапського ''битія''...
показать весь комментарий
07.10.2024 14:20 Ответить
Абсолютно типова поведінка типової кацапні. Шо не так?
показать весь комментарий
07.10.2024 18:05 Ответить
Це, коли ти звик в Україні, що можеш вдертися в любий магазин та взагалі куди хочеш - а тут така херня.
показать весь комментарий
07.10.2024 20:59 Ответить
Мальчік бєз трусікафф втік від кадирівців.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:07 Ответить
 
 