"Герой сво" зарезал женщину в саратовском салоне мобильной связи. ВИДЕО камеры наблюдения 18+

В российском Саратове 35-летний "герой сво" Азамат Искалиев зарезал свою подругу в салоне мобильной связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нападение на женщину сняла камера наблюдения магазина. По информации соцсетей, женщина предложила положить конец их отношениям.

В 2021 году Искалиев убил собственную жену, которая выразила желание развестись с ним, и получил 9 лет тюрьмы. Затем подписал контракт с российским Минобороны и вернулся в Саратов после участия в войне в Украине.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

