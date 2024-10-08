РУС
"Герой сво" зарезал женщину в саратовском салоне мобильной связи. ВИДЕО камеры наблюдения 18+

В российском Саратове 35-летний "герой сво" Азамат Искалиев зарезал свою подругу в салоне мобильной связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нападение на женщину сняла камера наблюдения магазина. По информации соцсетей, женщина предложила положить конец их отношениям.

В 2021 году Искалиев убил собственную жену, которая выразила желание развестись с ним, и получил 9 лет тюрьмы. Затем подписал контракт с российским Минобороны и вернулся в Саратов после участия в войне в Украине.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Герой сво" пришел голым в тамбовский магазин и бьется головой в закрытую дверь: "Мамочка! Че делать-то!? #бать у него голова вообще!!!". ВИДЕО

армия РФ (20375) Саратов (47) убийство (6552)
+27
Одной свиноматкой меньше...
08.10.2024 16:42
+27
чем больше они себя там покрошат - тем нам легче
08.10.2024 16:43
+24
На тому світі буде дякувати *****. Мабуть ще і голосувала за нього. Отримала подяку
08.10.2024 16:44
Мабуть з бараном переплутав
08.10.2024 16:38
Башмак Тапкоєв руліт рашей!
08.10.2024 16:39
Да нет,- Ушат Помоев!
08.10.2024 16:58
Рєкорд Надоєв, Рулон Обоєв
08.10.2024 17:21
чудова новина.
08.10.2024 16:41
Одной свиноматкой меньше...
08.10.2024 16:42
чем больше они себя там покрошат - тем нам легче
08.10.2024 16:43
08.10.2024 16:44
любити по кацапськи
08.10.2024 16:44
На тому світі буде дякувати *****. Мабуть ще і голосувала за нього. Отримала подяку
08.10.2024 16:44
довгенько верещала ...мабуть шматками кремсав
08.10.2024 16:45
кільцями
08.10.2024 16:47
щось він довго вовтузився
най ще зо два десятка рашистських свиноматок заріже, тіко швидше
08.10.2024 16:46
Что не смеётесь, не поняли, да? Он её там чпокал, это Россия!Поэтому долго.
08.10.2024 17:14
шкода, що другу так теж не "відчпокал" - ту, яка з воплями втекла
молода, ще може рашистських пі@арчуків понаробляти
краще б він її наздогнав та своєю фінкою теж "відчпокав"
08.10.2024 17:43
він зайнятий був, оргазмував на почві переляку
08.10.2024 17:47
А на що не рекомендується дивитися людям з нестійкою психікою? На двері,які теліпаються туди-сюди?
08.10.2024 16:48
Звук включіть - хорор !
08.10.2024 18:41
Звук було ввімкнено...Ніяк. Скомпонований кліп,де верещали курські свиноматки коли наші туди зайшли справив більше враження. Сміявся до сліз.👍
08.10.2024 19:08
а мог бы и кувалдой по голове обнулить любимую
08.10.2024 16:49
Азамат (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. عظمت‎) - «величие»
08.10.2024 16:50
От вони ще падли з фронту повертаються..
08.10.2024 16:54
Такого кадра на росії на вакансію завуча в школу без співбесіди візьмуть.
08.10.2024 16:55
Зарізав, посидів, на війну, зарізав, посидів...... Коловорот якійсь. Да і ху...Лу бажаю щоб це день народження було останнє, а ліпше з ранку на концерт кабзону
08.10.2024 17:00
Зараз і завжди... асвабадітєль возвращаєтся.... акції поховальних контор зростають
08.10.2024 17:01
Коли вбивають чоловіка - вбивають минуле... Коли гине жінка - гине майбутнє... Поздоровляємо, кацапи! На одну "рожалку" у вас менше стало. І ми до цього стосунку не маємо - ви самі непогано справляєтеся...
08.10.2024 17:08
на дві, читай статті а не заголовки
08.10.2024 17:40
браво!
08.10.2024 17:23
Не розумію, що повинно бути в голові у цієї ТП...Якесь занюхане, дрищувате чмо. Ніщеброд...Колишній зек, відсидів за вбивство дружини. Воював і, напевне, має проблеми з кукухою... І з таким будувати відносини? Невже там з мужиками такий напряг, що баби кидаються на першого зустрічного?
08.10.2024 17:26
Так там же ж написано шо вона з ним розталась
08.10.2024 18:24
Я возмущен! Почему одну???
08.10.2024 17:27
всего две, читай статью.
08.10.2024 17:45
Рускій мір...
08.10.2024 17:30
Треба це відео по расєї 24 нашім хакерам запустити...
08.10.2024 17:32
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
=============
Шутники на Цензоре. Єто можно смотреть вечно! Особенно прикольна концовка. Подкажите, а кто автор музыки?
08.10.2024 17:32
незабаром Азамат почне проводити уроки мужності для першокласників у школах Росії
08.10.2024 17:44
Чорно*опий рузге мир.
08.10.2024 17:49
отличный результат путинской шизофрении , просто на 5 с плюсом !!! а как вы хотели ??? все по плану !!
08.10.2024 18:00
На одну одноклітинну самку менш.....
08.10.2024 18:30
він комісований був, чи як?
08.10.2024 18:38
...А мені подобається як вона кричить...подихає...менти не приїзджають..люди не суєтяться..всім пох-уй...а мені так воно весело по приколу
08.10.2024 18:38
Перша вибігла - вже хто-небуть міг прибігти.
08.10.2024 18:43
З ранку бачив це відео, де хЕрой еСвЄоО закецав руцькую самицю, там ще було фото, де вона вже на ношах відпочиває з перерізаною горлянкою, наче авЄчка для шурпи.
08.10.2024 19:01
все правильно зробив, аби тільки не зупинявся.
08.10.2024 19:20
Все ответят за свои поступки -И те кто убивал и те кто одобрял убийство
08.10.2024 19:21
І побачив Господь, що велике розбещення людей на землі, і що всі думки та думки серця їхнього були зло кожного разу;
І розкаявся Господь, що створив людину на землі, і засмутився в серці Своїм.
сказав Господь: Винищу з лиця землі людей, яких Я створив, від людини до худоби, і гадів і птахів небесних винищу, бо Я покаявся, що їх створив.
08.10.2024 19:27
Це він тобі особисто сказав?
08.10.2024 21:04
дай бог дожити до того дня що таке було у кожнома навіть най віддленішому селі рашки .в містах щоб у кожному кварталі.
08.10.2024 20:24
До чего же противно верещит эта самка. В подсобке камеры небыло, самое интересное осталось за кадром. Он её отпердолил, перед тем как прикончить или нет ? В общем, тема любви по русски не раскрыта. Передайте Азамату, пусть снимет ещё один дубль.
08.10.2024 21:01
Ну нормально все, нельзя останавливаться на достиг
08.10.2024 21:11 Ответить
Расияне кушайте обляпайтесь!
09.10.2024 15:34 Ответить
 
 