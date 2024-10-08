"Герой сво" зарезал женщину в саратовском салоне мобильной связи. ВИДЕО камеры наблюдения 18+
В российском Саратове 35-летний "герой сво" Азамат Искалиев зарезал свою подругу в салоне мобильной связи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, нападение на женщину сняла камера наблюдения магазина. По информации соцсетей, женщина предложила положить конец их отношениям.
В 2021 году Искалиев убил собственную жену, которая выразила желание развестись с ним, и получил 9 лет тюрьмы. Затем подписал контракт с российским Минобороны и вернулся в Саратов после участия в войне в Украине.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+27 Володимир #577208
показать весь комментарий08.10.2024 16:42 Ответить Ссылка
+27 Олексій Нагорний
показать весь комментарий08.10.2024 16:43 Ответить Ссылка
+24 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий08.10.2024 16:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
най ще зо два десятка рашистських свиноматок заріже, тіко швидше
молода, ще може рашистських пі@арчуків понаробляти
краще б він її наздогнав та своєю фінкою теж "відчпокав"
=============
Шутники на Цензоре. Єто можно смотреть вечно! Особенно прикольна концовка. Подкажите, а кто автор музыки?
І розкаявся Господь, що створив людину на землі, і засмутився в серці Своїм.
сказав Господь: Винищу з лиця землі людей, яких Я створив, від людини до худоби, і гадів і птахів небесних винищу, бо Я покаявся, що їх створив.