П’яний "герой России" влаштував колотнечу у потязі: "Этот придурок, бл#дь, в окно выкинул мой планшет!", - "Отслужу еще 4 месяца, приеду и убъю тебя". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому п'яний "герой россии" влаштував колотнече у вагоні пасажирського потяга.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відео, есвеошник викинув чийсь гаджет у вікно та погрожував провідниці убивством.

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