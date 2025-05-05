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П’яний "герой России" влаштував колотнечу у потязі: "Этот придурок, бл#дь, в окно выкинул мой планшет!", - "Отслужу еще 4 месяца, приеду и убъю тебя". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому п'яний "герой россии" влаштував колотнече у вагоні пасажирського потяга.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відео, есвеошник викинув чийсь гаджет у вікно та погрожував провідниці убивством.

Дивіться: "Герой СВО" показує геніталії пасажирам тролейбуса у російському Волгограді. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Голий "герой сво" влаштував погром у продуктовому магазині окупованого Єнакієвого. ВIДЕО

Автор: 

алкоголь (1243) армія рф (17509) потяг (1972) скандал (625) русский мир (453)


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Топ коментарі
+20
Йому здалося, що з дисплею заморського планшету на нього нападуть солдати НАТО, тому він наніс превентивний удар і почав накачувати себе "хороброю водою"
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05.05.2025 09:46
+18
Ех, були б у нього гранати...
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05.05.2025 09:52
+14
Оркосвині в усій красі...
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05.05.2025 09:48
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Йому здалося, що з дисплею заморського планшету на нього нападуть солдати НАТО, тому він наніс превентивний удар і почав накачувати себе "хороброю водою"
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05.05.2025 09:46 Відповісти
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05.05.2025 09:56 Відповісти
отвєт на опєрєжєніє
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05.05.2025 11:38 Відповісти
Оркосвині в усій красі...
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05.05.2025 09:48 Відповісти
Російські герої крутіше поросячого хвоста. Вони взагалі по життю придурки, а коли "накатять", то їм Рембо не рівня. Але попавши в ласкаві руки поліції чомусь згадують про якісь права.
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05.05.2025 09:50 Відповісти
Рускій мір він такий ...
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05.05.2025 09:52 Відповісти
Це не мір чи війна, це наслідки війни, в Україні час від часу таке відбувається з 2017р
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05.05.2025 10:01 Відповісти
а чого саме з 2017?
бідненьке, тільки народилося і методичку не вивчило?
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05.05.2025 10:09 Відповісти
Ти дебіл??? Ні не так, ти - дебіл!!!
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05.05.2025 10:51 Відповісти
жека, за хамство доплачують чи це ти таке тому, що дебіл і своїх шукаєш ?
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05.05.2025 11:47 Відповісти
Якщо і є, то це теж наслідки приходу сруского міра.
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05.05.2025 10:32 Відповісти
Ех, були б у нього гранати...
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05.05.2025 09:52 Відповісти
... відео заграло б яскравими фарбами )))
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05.05.2025 09:55 Відповісти
Добре, що в українських військових є гранати🤣🤣🤣
закарпаття забув вже???
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05.05.2025 09:59 Відповісти
На тобі гранату **** чекати
Пролунав вибух у квартирі в Оболонському районі: здетонувала граната, - Нацполіція Джерело: https://censor.net/ua/n3550411
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05.05.2025 10:02 Відповісти
Згоден! Без гранат не те шоу!
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05.05.2025 11:45 Відповісти
Давайте ще, переріжте одне одного як свиней забійних.
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05.05.2025 09:53 Відповісти
Для тоталітарного режиму такі херої потрібні, щоб холоп боявся на вулицю виходити, а не думав про ціни в магазині, свої права і чим займається вождь
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05.05.2025 09:56 Відповісти
краще вбив би зараз
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05.05.2025 09:57 Відповісти
А чого ж, хєрой, не посадив мєнта на пляшку?
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05.05.2025 09:57 Відповісти
Памятаєте, як сміялися з бусифікації на россії??? Забули???
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05.05.2025 09:58 Відповісти
шо нє понялі-ета расєя...
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05.05.2025 09:59 Відповісти
Здається вагон то наш. Скільки майна кацапи собі позабирали.
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05.05.2025 10:12 Відповісти
К сожалению человечеству не дано понять кто населяет эту недострану, их нельзя назвать даже

животными, чтобы не обидеть последних, нельзя оставлять эту нечисть на земле, иначе не будет

мира и покоя, её нужно только уничтожить.
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05.05.2025 10:13 Відповісти
Только три, только три зимы,Только три, только три весны Ты в кино, ты в кино с другими не ходи.
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05.05.2025 10:14 Відповісти
"Собака, що гавкає, - не кусає" (с), тому ці публічні погрози убивством, до яких фігурант відео вочевидь до того не раз вдавався, - це радше гавкіт злої собаки, а не ричання скаженого пса.
Бо в кінці, в останньому епізоді цієї нарізки відео "герой сво" вже здувся, оскільки на нього стали вже щось писати.
Тож, ніяких ілюзій щодо того, що після ймовірної паузи у війні демобілізовані ваньки будуть дестабілізовувати "громадський порядок" на пітьмі і цим підточувати *********** режим, не повинно бути - всі вони приречені тихо бенячити по своїх помешканнях й іноді "качати права" в транспорті відносно безоплатного проїзду.
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05.05.2025 10:19 Відповісти
Навіщо чекати 4 місяці? Хєрой, мочи в сортірі рускава братушку уже!
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05.05.2025 10:24 Відповісти
В мире животних
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05.05.2025 10:34 Відповісти
кацапи
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05.05.2025 10:38 Відповісти
Поєзд? Та то он "Анну карелину" ретепетиравал!
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05.05.2025 11:11 Відповісти
 
 