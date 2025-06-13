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Выживший в Украине россиянин в шлеме, бронежилете и с автоматом в руках проводит "сво" возле своего дома в Челябинске. ВИДЕО

Пьяный россиянин устроил стрельбу возле жилого дома в Челябинске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин в черной униформе, имеет защитный шлем военного образца и бронежилет.

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"Очередной "герой сво" забыл, что находится не под Торецком, а в Челябинске, и открыл стрельбу во дворе одного из домов. Местные каналы сообщают, что на улице Курчатова прохожие заметили мужчину в неадекватном состоянии - в черной экипировке, каске и бронежилете. Он вышел из подъезда с автоматом в руках, шатался и время от времени стрелял. При этом он пропускал автомобили, которые проезжали мимо, а потом снова продолжал свои действия", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19738) стрельба (3268) русский мир (625)


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Топ комментарии
+10
Та це п'яний понторєз. Але ж тенденція очевидна.
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13.06.2025 16:13 Ответить
+9
Щось не бачу пострілів???
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13.06.2025 16:09 Ответить
+9
Ну молодец конечно, вата возвернувшаяся на родные болота ещё такую там дискотеку устроит, что мама не горюй...
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13.06.2025 16:10 Ответить
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Щось не бачу пострілів???
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13.06.2025 16:09 Ответить
Та це п'яний понторєз. Але ж тенденція очевидна.
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13.06.2025 16:13 Ответить
та й "условні рєфлекси" прицілювання зберіг.....
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13.06.2025 16:18 Ответить
дємбєля, тополя, ля-ля-ля.....
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13.06.2025 16:15 Ответить
Скорше за все зброя страйкбольна, тому і реагують місцеві спокійно.
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13.06.2025 16:47 Ответить
оце і погано, що не було пострилів. він не бачив авто? тож була ворожа машина. я в шоці.
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13.06.2025 17:10 Ответить
Челябинские мужики настолько суровы, что не ходят к зубному, а вгрызаются в угол дома и бьют себя по затылку лопатой!…(с)
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13.06.2025 17:50 Ответить
Ну молодец конечно, вата возвернувшаяся на родные болота ещё такую там дискотеку устроит, что мама не горюй...
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13.06.2025 16:10 Ответить
Оцей весь непотріб повинен масово повернутися на кацапстан та вчиняти там подібне. Як це зробити? Вкладати тимчасовий мир, а потім користуватися моментом після того як вони там постріляють один одного? Ну, а як іще? Які варіанти?🤔
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13.06.2025 16:10 Ответить
все може бути ще простіше. викотити на лінію розмежування цистерну з технічним спиртом і якимось крисомором, написати на ній ЯД (щоб любителі диких тварин не жалілися). і все. війна закінчиться. це можна було зробити ще в 14-му. але ж ефективні менеджери не хочуть волонтерити
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13.06.2025 17:13 Ответить
Маячня якась...а чому у чорному? Військовий однострій вони ж не мають здавати на відміну від зброї.
Та й шолом дивний....це на бухого стракболіста більше схоже.
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13.06.2025 16:11 Ответить
Пропаганда - це добре й корисно, але не така неякісна. Це страйкболіст був)
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13.06.2025 16:13 Ответить
Ну то й що? Чим воно відрізняється від такої ж шелупоні, яка здихає під нашими дронами? Головне,щоб воно своїх соплємєнніков по п'янці вбивало в майбутньому. Якщо доживе.
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13.06.2025 16:17 Ответить
Ну добре, це все ж таки не страйболіст, а уцілілий під Торецьком "герой сво", який влаштував стрілянину з автомата.
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13.06.2025 16:22 Ответить
Нуууу....Пішли маніпуляції. Навіщо це? І якщо вже на те пішло,то ця ху@та називається -страйКбол.
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13.06.2025 17:21 Ответить
Так які ж маніпуляції? В новині написано про "героя сво, який стріляв з автомата". Написав шо це не так - погано, написав шо це так - теж погано)
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13.06.2025 17:31 Ответить
І пересічний кацап якось дуже спокійно ходить мимо нього.
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13.06.2025 16:22 Ответить
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13.06.2025 16:13 Ответить
Головне, щоб наступного разу він вполював якомога більше русні.
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13.06.2025 16:15 Ответить
Работай "брат"...
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13.06.2025 16:17 Ответить
пишуть що у нього був автомат для страйбокла
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13.06.2025 16:17 Ответить
"сво" никогда не кончается.
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13.06.2025 16:25 Ответить
вже готовий
вчитель скрєпності
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13.06.2025 16:29 Ответить
Кукуха поехала - будет депутатом.
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13.06.2025 16:30 Ответить
ВОХР ,охрана блока пива.
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13.06.2025 16:31 Ответить
Відразу видно, що мисливець на білочок)
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13.06.2025 16:33 Ответить
Хай би стріляв
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13.06.2025 16:38 Ответить
что вы в самом то деле РАЗДУЛИ !!! парнишка просто КУРАЖЕТСЯ гонит из себя дух войны !!! они солдаты им жизнь в презрении , с ними воевать себе дороже (((
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13.06.2025 16:48 Ответить
Закинувся якоюсь гидотою.
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13.06.2025 16:55 Ответить
Обдовбаний якийся. Гірой расиси. Сраваплавний войн. Побільше б таких утирків у тилу кацапів.
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13.06.2025 17:19 Ответить
Це мабуть, новий московіт, з поварів прогожина, шукає хахлов, азірова або якунОвоща ??
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13.06.2025 17:35 Ответить
Жалко, что никого не убил! Ху.вый боец!
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13.06.2025 17:48 Ответить
 
 