Выживший в Украине россиянин в шлеме, бронежилете и с автоматом в руках проводит "сво" возле своего дома в Челябинске. ВИДЕО
Пьяный россиянин устроил стрельбу возле жилого дома в Челябинске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин в черной униформе, имеет защитный шлем военного образца и бронежилет.
"Очередной "герой сво" забыл, что находится не под Торецком, а в Челябинске, и открыл стрельбу во дворе одного из домов. Местные каналы сообщают, что на улице Курчатова прохожие заметили мужчину в неадекватном состоянии - в черной экипировке, каске и бронежилете. Он вышел из подъезда с автоматом в руках, шатался и время от времени стрелял. При этом он пропускал автомобили, которые проезжали мимо, а потом снова продолжал свои действия", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+10 Gary Grant
показать весь комментарий13.06.2025 16:13 Ответить Ссылка
+9 ॐ Серж ॐ
показать весь комментарий13.06.2025 16:09 Ответить Ссылка
+9 Серый Вовк
показать весь комментарий13.06.2025 16:10 Ответить Ссылка
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Та й шолом дивний....це на бухого стракболіста більше схоже.
вчитель скрєпності