"Герой СВО" отобрал трость у 86-летней пенсионерки и ударил ее: "Не рассказывай мне сказки, сука #баная!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой "герой сво" забирает у пожилой женщины трость и бьет ее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, конфликт вызван тем, что женщина подкармливала животных. Представителю новой российской "элиты" это не понравилось.
"Герой СВО" слетел с катушек и напал на 86-летнюю соседку из-за того, что та кормила бездомных кошек. Сначала он разогнал животных, потом бросил пакетик с их едой в лицо 86-летней пенсионерке. Люди пытались за нее вступиться - всех послал. Главный герой - Григорий Барбалат, родом из Гусиноозерска, мобилизован, проходил службу в одном из полков 76-й десантно-штурмовой дивизии. Был неоднократно тяжело контужен, после чего списали", - отмечает в комментарии автор публикации.
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всі їхні закони які вони приймають ТІЛЬКІ ЗА ДЛЯ ЇХ ВИГОДИ.
зніми ти очькі рожеві
Тобто я хотів сказати - який жах, на відео в зюзю синій бурят порізав стареньку російську жіночку.
там чітко трость. що трость, що тростина - вона не еластичнні, як ціпок.