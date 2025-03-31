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"Герой СВО" отобрал трость у 86-летней пенсионерки и ударил ее: "Не рассказывай мне сказки, сука #баная!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой "герой сво" забирает у пожилой женщины трость и бьет ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, конфликт вызван тем, что женщина подкармливала животных. Представителю новой российской "элиты" это не понравилось.

"Герой СВО" слетел с катушек и напал на 86-летнюю соседку из-за того, что та кормила бездомных кошек. Сначала он разогнал животных, потом бросил пакетик с их едой в лицо 86-летней пенсионерке. Люди пытались за нее вступиться - всех послал. Главный герой - Григорий Барбалат, родом из Гусиноозерска, мобилизован, проходил службу в одном из полков 76-й десантно-штурмовой дивизии. Был неоднократно тяжело контужен, после чего списали", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Оккупант идет по "освобожденному" украинскому селу: "Эту деревню #бучую, от которой ничего не осталось, мы два месяца штурмовали. Сколько пацанов здесь полегло!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19115) животные (930) пенсионеры (837) русский мир (612)


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Топ комментарии
+51
Єслі би не він це зробили би солдати НАТО!!!
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31.03.2025 16:08
+16
РФ скажуть що це укронацисти....Вони все кажуть протилежне наприклад що комуністи рятували людей від УПА, що насправді вони гаранти нашого добробуту і тд
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31.03.2025 16:08
+15
Программа, В мире животных.
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31.03.2025 16:09
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Єслі би не він це зробили би солдати НАТО!!!
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31.03.2025 16:08 Ответить
Так... ще б будівельною піною задули, ну ви зрозуміли
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31.03.2025 16:14 Ответить
РФ скажуть що це укронацисти....Вони все кажуть протилежне наприклад що комуністи рятували людей від УПА, що насправді вони гаранти нашого добробуту і тд
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31.03.2025 16:08 Ответить
повернувся із "фронту" і вирішив свій фронт організувати....
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31.03.2025 16:08 Ответить
Є сподвання, що наступного разу він пустить в хід ніж чи сокиру...
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31.03.2025 16:49 Ответить
І шо?
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31.03.2025 16:09 Ответить
нашим ждунам чхати на тих братушек, їх сім"ї далеко за кордоном, а грошей в офшорах хватить на 8 поколінь вперед. вони тут понаприсосувались до кормушок і як на заробітках.
всі їхні закони які вони приймають ТІЛЬКІ ЗА ДЛЯ ЇХ ВИГОДИ.
зніми ти очькі рожеві
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31.03.2025 16:43 Ответить
Программа, В мире животных.
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31.03.2025 16:09 Ответить
в нас тоже героїв вистачає, памятаєте як в києві спалили місце де коти жили? скільки тоді тварин загинуло(
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31.03.2025 16:10 Ответить
Котів з бабкою порівняв?
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31.03.2025 16:14 Ответить
Думаєте, те падло, що спалило еотів, не спале бабку? Льогко!
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31.03.2025 18:41 Ответить
Та я більше за котів переймаюся...
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31.03.2025 19:29 Ответить
Значить і в них є шизануті бабульки, які перетворюють будинки на срач з бродячими тваринами. Хто мав таких сусідів, той знає)

Тобто я хотів сказати - який жах, на відео в зюзю синій бурят порізав стареньку російську жіночку.
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31.03.2025 16:18 Ответить
А що ще їм робити, для цих вояк коти це їжа
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31.03.2025 16:29 Ответить
Та то піріадєтий бєньдєравєц!
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31.03.2025 17:08 Ответить
Повбивайте, п^^ть, вже там одне одного.
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31.03.2025 17:13 Ответить
а де там ЦІПОК? там тростина.
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31.03.2025 17:25 Ответить
тростина без рукоятки. а це ціпок.
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31.03.2025 18:33 Ответить
а ціпок взагалі гнучкий.
там чітко трость. що трость, що тростина - вона не еластичнні, як ціпок.
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31.03.2025 22:36 Ответить
прокацаплений сайт
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31.03.2025 22:43 Ответить
ну да, класно відмазався
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01.04.2025 08:42 Ответить
В мире животных...
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31.03.2025 17:32 Ответить
Доречі, прізвище Барбалат зовсім не російське, а скоріше румунське із ти турецьким корінням. Такий собі черговий манкурт!
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31.03.2025 17:33 Ответить
Румунське. Означає "широка борода". Може також бути у румунського єврея.

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31.03.2025 17:57 Ответить
Латина barba + latus
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31.03.2025 19:09 Ответить
Так. Імператор Фрідріх Барбаросса мав це прізвисько також з латини. Руда (червона) борода. )))
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31.03.2025 19:20 Ответить
Котів душили - душили...
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31.03.2025 18:27 Ответить
це завидки. навіть котики в кацапії їдять краще, ніж воно..і їх ******* і поважють
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31.03.2025 19:59 Ответить
ЭТО ПУТИН ВО ВСЕЙ КРАСЕ
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31.03.2025 23:43 Ответить
Какое название города, такие и жители.
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01.04.2025 10:10 Ответить
ну вот, гатовый спициалист, начальник ачистки квалифицирываный.
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01.04.2025 12:09 Ответить
вот если бы бабка падкармливала сланов, тагда другое дело. слоны - ани жывотные палезные
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01.04.2025 12:13 Ответить
вежливые люди
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01.04.2025 17:36 Ответить
 
 