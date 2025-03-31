"Герой СВО" отобрал трость у 86-летней пенсионерки и ударил ее: "Не рассказывай мне сказки, сука #баная!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой "герой сво" забирает у пожилой женщины трость и бьет ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, конфликт вызван тем, что женщина подкармливала животных. Представителю новой российской "элиты" это не понравилось.

"Герой СВО" слетел с катушек и напал на 86-летнюю соседку из-за того, что та кормила бездомных кошек. Сначала он разогнал животных, потом бросил пакетик с их едой в лицо 86-летней пенсионерке. Люди пытались за нее вступиться - всех послал. Главный герой - Григорий Барбалат, родом из Гусиноозерска, мобилизован, проходил службу в одном из полков 76-й десантно-штурмовой дивизии. Был неоднократно тяжело контужен, после чего списали", - отмечает в комментарии автор публикации.

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