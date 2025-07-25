Окупант добиває свого пораненого поплічника ударами прикладом автомата по голові. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант розправляється зі своїм пораненим спільником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин кілька разів б'є прикладом автомата по голові пораненого.

"Російський військовий добиває свого пораненого товариша по службі ударами прикладу по голові в Донецькій області", - пише у коментарі автор публікації.

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