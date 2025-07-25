Окупант добиває свого пораненого поплічника ударами прикладом автомата по голові. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант розправляється зі своїм пораненим спільником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин кілька разів б'є прикладом автомата по голові пораненого.
"Російський військовий добиває свого пораненого товариша по службі ударами прикладу по голові в Донецькій області", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+19 CrossFirenko
показати весь коментар25.07.2025 14:03 Відповісти Посилання
+10 віктор федорович #394174
показати весь коментар25.07.2025 14:06 Відповісти Посилання
+10 Злий Укр
показати весь коментар25.07.2025 14:13 Відповісти Посилання
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Сигизмунд фон Герберштейн "Записки о Московии"
(Rerum Moscoviticarum Commentarii) 1549 год
.
Він ще докторську дисертацію напише: "О проведении сложных нейрохирургических процедур открытым способом, выполняемых в боевих условиях для устранения патологий мозга"
Для довідки - один набій до ак-74 коштує бакс, або щось близько до того