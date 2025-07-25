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Новини Відео Порядки у російській армії
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Окупант добиває свого пораненого поплічника ударами прикладом автомата по голові. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант розправляється зі своїм пораненим спільником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин кілька разів б'є прикладом автомата по голові пораненого.

"Російський військовий добиває свого пораненого товариша по службі ударами прикладу по голові в Донецькій області", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться: Росіянин упритул розстрілює свого спільника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

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Автор: 

армія рф (18276) поранення (2828) вбивство (3145) русский мир (474)


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Топ коментарі
+19
Це в них в крові, і так вони живуть віками.
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25.07.2025 14:03 Відповісти
+10
Одноязичника.
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25.07.2025 14:06 Відповісти
+10
То краще їх при народженні, за ноги та об стіну
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25.07.2025 14:13 Відповісти
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Це в них в крові, і так вони живуть віками.
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25.07.2025 14:03 Відповісти
То краще їх при народженні, за ноги та об стіну
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25.07.2025 14:13 Відповісти
Бьет значит любит ©
Сигизмунд фон Герберштейн "Записки о Московии"
(Rerum Moscoviticarum Commentarii) 1549 год
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25.07.2025 14:40 Відповісти
Се ля ві
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25.07.2025 14:03 Відповісти
Так все ж таки "товариша по службі" чи "поплічника"?
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25.07.2025 14:04 Відповісти
Одноязичника.
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25.07.2025 14:06 Відповісти
.iдор, вiдiбрав у бавовника хлiб.
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25.07.2025 14:09 Відповісти
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25.07.2025 14:09 Відповісти
Свинособаки не зійшлися характерами..
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25.07.2025 14:18 Відповісти
"Русскіє сваіх нє брасают, русскіє сваіх дабівают"
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25.07.2025 14:19 Відповісти
Хіба ці істоти мають право на існування?!
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25.07.2025 14:21 Відповісти
Мають, тільки у кабздона на концерті
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25.07.2025 14:40 Відповісти
Чого це ви дивуєтєсь, шановна громада? Це така старовмнна СРУстка традиція - дрючком по ьошці, або кулу у лоба, і у загальновійстковий котел.
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25.07.2025 14:33 Відповісти
Анє єдят трупов???
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25.07.2025 14:47 Відповісти
Як про них казпв Геродот - андрофагі сер , андрофагі.
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25.07.2025 15:00 Відповісти
Мабуть на нагороду розраховує, за економію патронів. А так правильно кажуть, москалі своїх не кидають, вони їх добивають
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25.07.2025 14:38 Відповісти
А скоро трохи змінять кінцівку на москалі своїх доїдають
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25.07.2025 14:44 Відповісти
Вже були новини, в яких давали радіоперехоплення розмов кацапів, де вони один одному розповідали про "а креста з позиції через 18 днів тільки забрали, так він там вже своїх пооб'їдав. Як пооб'їдав. Та так - жерти не було чого, різав руки/ноги і жрав".
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25.07.2025 14:59 Відповісти
Постучал по дереву для фарта.
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25.07.2025 14:41 Відповісти
Эта ампутація писчеприйомніка в палевых условіах!!!!! Нейрохерургія, ****...
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25.07.2025 14:48 Відповісти
Може покушать захотів ?

.
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25.07.2025 14:57 Відповісти
Так може це доктор Айболит проводить операцію на головному мозку.
Він ще докторську дисертацію напише: "О проведении сложных нейрохирургических процедур открытым способом, выполняемых в боевих условиях для устранения патологий мозга"
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25.07.2025 15:02 Відповісти
Запізнілий аборт.
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25.07.2025 15:14 Відповісти
Долар зекономив)
Для довідки - один набій до ак-74 коштує бакс, або щось близько до того
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25.07.2025 15:20 Відповісти
Своїх не бросаєм-живими!
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25.07.2025 15:23 Відповісти
 
 